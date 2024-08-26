國3聯結車沿路掉砂石！害12車輾壓碰撞4傷　駕駛送辦

▲半聯結車因車斗未關閉，導致砂石沿路散落於國道3號大溪路段。（圖／國道公路警察局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

一名林姓男子駕駛營業半聯結車載運砂石行經國道3號南向大溪路段，因車斗閘門無法關閉，沿途散落砂石，致後方12部車輛因輾壓砂石失控發生碰撞事故，造成4人受傷，國道警方獲報於大溪交流道查獲該車除給予罰款外，並依公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

國道警方調查，昨日23時39分，國道3號南向56.2公里大溪路段一部不明車輛因沿途散落砂石，致後方多部車(共12部車)行經該路段時輾壓砂石肇事，共有4人受傷，由救護車送往國軍桃園總醫院檢傷，現場於2時排除，各車駕駛無飲酒情事。

▲▼造成後方12部車輛因輾壓砂石肇事（圖／國道公路警察局提供）

警方經調閱CCTV及相關影像，於大溪交流道下查獲該部肇事車輛(營半聯)，並通知駕駛到案說明，35歲林姓司機表示，因車斗閘門不明原因無法關閉，導致載運砂石沿途散落於車道上；警方將依涉嫌公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

國道公路警察局呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9,000至1萬8,000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3,000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪究辦。民眾上路前應檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。