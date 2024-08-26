快訊／親自到場說明！柯文哲「京華城案」關鍵人彭振聲　低調現身議會

▲前台北副市長彭振聲出席議會京華城案小組。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，今年上半年捲入「三大案」（京華城、北士科、台智光），下半年則發生政治獻金爭議。關於京華城案，台北市議會調查小組原定20日開會訪談前台北市副市長彭振聲，但會議臨時取消改成26日召開，多次未出席的「關鍵人物」前台北市副市長彭振聲，26日上午依約低調出現在會議室。

台北地方檢察署偵辦柯文哲任內涉及京華城容積率案，今年5月間分他字案偵辦，柯文哲等人列貪污治罪條例被告，並指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談相關人員；台北地檢署8月12日以被告身分傳喚彭振聲說明，檢察官經3小時訊問，認為彭涉犯貪污治罪條例圖利罪罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭令限制出境、出海、限制住居。

除此之外，台北市議會日前成立京華城案調查小組，由國民黨台北市議員游淑慧擔任小組召集人，調查報告預定9月出爐。專案小組原訂20日開會訪談彭振聲，但臨時取消會議，原因是彭振聲20日家中有事，不克出席。

不過，京華城調查小組26日上午再度於台北市議會召開，二度邀請彭振聲到場出席，游淑慧25日轉述，彭振聲目前因為配合偵查不公開，所以無法接受媒體訪問，因此會議前後都不對外公開。

到了26日上午，游淑慧約於9時45分左右受訪結束後去接彭振聲進入會議室，由於走會議室後門進入，因此所有媒體都撲空，只能透過門口縫隙看到來回走動的彭振聲身影，只見彭疑似與議員打招呼時面露輕鬆笑容，也引發在場媒體熱議。