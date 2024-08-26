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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖偏方！奶奶「拿童子尿抹眼」治老花　她驚爆：還拿屎拌飯吃

中國有網友抱怨，奶奶相信童子尿可以治百病。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲大陸一名奶奶相信童子尿可以治百病。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

長輩總會有稀奇古怪的偏方，要是一個不小心，可能會讓情況變嚴重。就有一名大陸網友抱怨表示，她的奶奶相信童子尿可以治療老花眼，竟把孫子的尿抹在眼睛上，甚至還用來洗臉，離奇行徑讓人看傻眼。

該名網友在微博分享指出，他們一行人回老家祭祖，順便探望剛生產完的姑姑，70多歲的奶奶不知從哪裡聽來的偏方，聲稱童子尿可以治老花眼，趁姑姑不在的時候，等孫子撒尿，當下慌張叫旁人拿碗，但實在太突然，結果奶奶就將眼睛湊上去，再用手抹開按摩眼睛。

奶奶表示，童子尿非常有營養，一點都不髒，有許多神奇療效，甚至還用小孩的尿洗臉，認為可以養顏美容。而奶奶朋友的行為更是驚天地泣鬼神，會取剛出生嬰兒拉的第一泡屎「拌飯吃」，說是很有營養，能夠強身健體，家人不禁擔心，奶奶會不會有天也加入吃屎的行列。

貼文一出，引發熱烈迴響，網友紛紛留言，「看文字就想吐」、「這是中文嗎」、「當我意識到自己讀的是什麼髒東西的時候已經來不及了」、「他們沒衝到醫院吃自助，你們就慶幸去吧」。

還有人認為這可能是封建迷信，「我親戚也說我水土不服，要鏟一點之前住的地方的土，和水攪和攪和喝了」，讓他不敢相信自己所聽到的。

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