美女技師「上門按摩」廣告氾濫　鄭州：全市限期撤除！

▲「上門按摩」廣告氾濫，引起不少民怨。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「上門按摩」廣告大舉入侵住宅社區，許多還標榜「美女技師」到府，被質疑涉及色情。對此，河南鄭州市場監管局23日宣布，限期撤除全市社區電梯內的「上門按摩」廣告，不留死角。

根據陸媒報導，鄭州一些社區內的電梯出現了「上門按摩」的廣告，容易引發少年兒童好奇、模仿，妨害未成年人身心健康，遭到家長投訴。

鄭州市市場監管局發文表示，為增強市場主體廣告合規意識，共同營造健康向上，有益未成年人成長的良好社會環境，保障未成年人合法權益，推動省會鄭州兒童友好城市建設，23日上午，該局會同多部門召開「鄭州市『上門按摩』廣告聯合行政約談會」。

市場監管局對「上門按摩」廣告劃出整改時間紅線，要求相關企業限期撤除全市社區電梯內的「上門按摩」廣告，不留死角，「逾期撤除不到位的，全市市場監管部門屆時將進行集中清理查處。」

鄭州市市場監管局黨組成員、一級高級主辦王金輝指出，「上門按摩」廣告侵擾未成年人身心健康的問題，不僅僅是一個法律問題，更是一個各方守望呵護未成年人成長的社會責任問題。

一名資深的廣告業內人士指出，「上門按摩」服務具有互聯網化、私密性等特徵，極易成為市場監管盲區，潛在的安全隱患、違法交易、法律糾紛等風險不容忽視，建議相關企業謹慎發佈，廣告發佈的內容、平台、位置都需要考慮周全，不能為了廣告而廣告。

同時，多家「上門按摩」平台企業，以及電梯廣告平台企業的負責人也來到會議現場，接受約談指導。