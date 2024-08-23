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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

干城勇士戰鬥營　萬金營區靶場體驗T91步槍實彈射擊

軍聞社

113年全民國防教育暑期戰鬥營「干城勇士戰鬥營」第三天的課程來到屏東萬金營區，安排學員前往靶場體驗T91步槍實彈射擊，以及野外宿營等相關課程，為學員帶來豐富的知識，以及震撼的感官體驗。 　

上午清晨時分，學員乘車前往屏東萬金營區靶場進行T91步槍實彈射擊體驗，在專業教官的指導下，講解靶場安全規定及步槍射擊要領，學習以平穩的呼吸和節奏瞄準目標，感受T91步槍所帶來的震撼，並遴選射擊成績優異的學員，代表各分隊再次上場進行射擊競賽，增進個人榮譽心，也提升團隊向心力。 　

除了武器裝備的體驗外，活動下午安排野外求生技能課程，由單位教官教授「營地搭設」、「生火技能繩結運用」及「偽裝欺敵」等課程，為學員講解如何運用繩結搭建帳篷，並在野外生火炊爨烹煮食物，以及運用野外草木樹枝、偽裝膏等物品，破壞臉部輪廓達到偽裝欺敵的效果，給予學員豐富的實作體驗，使學員深刻瞭解國軍部隊的訓練日常。 　

學員林心緰表示，以往只知道國軍官兵訓練很辛苦，在親自體驗了步槍實彈射擊以及合理冒險後，深刻瞭解到國軍為了保家衛國所做出的奉獻，不僅只是體力上的辛勞，更是意志力的考驗，很感謝國軍官兵的付出，也希望大家能踴躍參加暑期戰鬥營，以行動認識國軍。

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