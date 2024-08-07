　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

M109A2自走砲18門對海射擊　十軍團番仔寮陣地展現強悍戰力

軍聞社

為提升砲兵部隊訓練成效，陸軍第十軍團今日於台中番仔寮陣地實施113年度「重砲保養射擊」任務，計M109A2自走砲18門實施射擊，除驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛戰力。 　

操演前，參演單位模擬戰時情境，迅速機動至陣地進行陣地佔領及火砲放列，並完成射擊前準備。操演過程中，射擊指揮所依火協中心要求下達射擊命令，砲班即執行實彈射擊。射擊現場砲聲震耳欲聾、煙硝味四起，伴隨擊中海上目標區濺起的重重水柱，激發操演官兵高昂士氣，場面十分壯觀。 　

第十軍團表示，「重砲保養射擊」為年度例行性操演，除驗證各火砲性能，並透過實彈射擊磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，藉此強化官兵本職學能和專業技能。 　

第十軍團指出，為維護射擊安全，射擊前分別在台中港務分公司、清泉崗機場塔台及各安檢所派遣安全聯絡官，有效管制目標區海、空域安全；另由清水分局、苗栗憲兵隊負責陣地外圍道路巡邏及周邊秩序維護，確保射擊任務順利執行。 　

第十軍團並表示，此次射擊特別邀請清水區、梧棲區等地區里長、重要仕紳一同參與，除感謝地區對國軍訓練與國防事務的支持之外，也透過這樣的方式讓國人對國軍保家衛國的決心更具信心。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
爆民進黨訪美團與大麻業者餐敘　藍秀證據：該人士涉兒童性虐
中國球王又中招！被女記者故意衝撞　奧組會火速處罰
全紅嬋奪金！哥哥幫收娃娃哭喊：回家做白切雞給妹妹吃
李洋女友接機！2人甜蜜合照曝　摟肩緊貼放閃
女星剛訂婚被迫「捐28顆卵給小姑」！　4毒姑竟丟4400紅包
差43歲爺孫戀生子！67歲父「雙腿夾頸」　冷看男嬰痛苦掙扎

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

M109A2自走砲18門對海射擊　十軍團番仔寮陣地展現強悍戰力

整片天都是我的畫布！　東引「忠義操演」夜間實彈射擊

垂發比055艦多32單元　陸2萬噸級超級神盾艦採一坑四彈

AT-3七機大雁低空通過！　雷虎小組十字迴轉、單機四點滾

廣島原爆79周年　罹難者總數增至34萬4306人

F-22、F-35大象漫步！　漆黑軍演史上規模最大

最後一艘！獨立級濱海戰鬥艦「皮爾號」下水

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

M109A2自走砲18門對海射擊　十軍團番仔寮陣地展現強悍戰力

整片天都是我的畫布！　東引「忠義操演」夜間實彈射擊

垂發比055艦多32單元　陸2萬噸級超級神盾艦採一坑四彈

AT-3七機大雁低空通過！　雷虎小組十字迴轉、單機四點滾

廣島原爆79周年　罹難者總數增至34萬4306人

F-22、F-35大象漫步！　漆黑軍演史上規模最大

最後一艘！獨立級濱海戰鬥艦「皮爾號」下水

肯德基「小怪獸無骨脆雞」限時5周賣！酥脆薯絲+鮮嫩雞肉超涮嘴

7月CPI年增創近5月新高　她示警：9月恐再漲工業電價

護良田拒光電！芳苑2千鄉民抗議「政府滅農」　退休檢察官帶頭反對

鄭伊健和老婆遭偷拍PO網　認了很在意一件事：我有點不開心

紅面鴨FUN暑假倒數計時！劇場水舞秀天天加場　旅宿抽特斯拉

只到今天！台灣特斯拉回應「好市多風波」：限時優惠活動即將結束

未來2年健保費不漲！林靜儀揭從3方向「找錢」　補充保費要等修法

爆民進黨訪美團與大麻業者餐敘　藍秀證據：該人士涉兒童性虐待

富邦勇士簽下選秀狀元莫巴耶　穿上00號球衣出賽

里港警方強力執法砂石車違規　5天開出22張告發單

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

軍武熱門新聞

陸新神盾艦垂發比055艦多32單元

最後一艘！獨立級濱海戰鬥艦下水

F-22、F-35大象漫步！　漆黑軍演史上規模最大

AT-3七機大雁低空通過！

廣島原爆79周年　罹難者增至34萬4306人

東引「忠義操演」　展現訓練成果

CV-22魚鷹機墜毀8死　事故原因公布

M109A2自走砲18門對海射擊　

阿基坦級巡防艦擊毀4架無人機、多枚導彈

首批F-16抵達了！　烏克蘭：空軍大升級

俄亥俄級核潛艦「佛羅里達號」返母港

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

嘉義基地營區開放　F-16將編隊衝場

美軍試驗電磁炮　炮彈時速達7400公里

更多熱門

相關新聞

「八六海戰」照片用錯　國防部：已下架

「八六海戰」照片用錯　國防部：已下架

國防部2日表示，為緬懷八六海戰國軍先烈忠勇衛國精神，特別製播「用生命守護家園：身先士卒胡嘉恆將軍」單元。製作過程華視電視公司未善盡正確引用資料與審查之責，國防部亦未能於播出前察覺錯誤，致誤植劉廣凱上將照片為胡嘉恆將軍。 　

155公厘加農砲打擊假想船團

155公厘加農砲打擊假想船團

第一作戰區聯合反登陸作戰　展現堅實防衛戰力

第一作戰區聯合反登陸作戰　展現堅實防衛戰力

取消熱加油　空軍第五聯隊戰備跑道架「機動攔機裝置」

取消熱加油　空軍第五聯隊戰備跑道架「機動攔機裝置」

圖文：海軍62部隊「緊急出港」

圖文：海軍62部隊「緊急出港」

關鍵字：

軍聞社M109A2自走砲十軍團番仔寮陣地

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面