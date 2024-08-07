M109A2自走砲18門對海射擊　十軍團番仔寮陣地展現強悍戰力

軍聞社

為提升砲兵部隊訓練成效，陸軍第十軍團今日於台中番仔寮陣地實施113年度「重砲保養射擊」任務，計M109A2自走砲18門實施射擊，除驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛戰力。

操演前，參演單位模擬戰時情境，迅速機動至陣地進行陣地佔領及火砲放列，並完成射擊前準備。操演過程中，射擊指揮所依火協中心要求下達射擊命令，砲班即執行實彈射擊。射擊現場砲聲震耳欲聾、煙硝味四起，伴隨擊中海上目標區濺起的重重水柱，激發操演官兵高昂士氣，場面十分壯觀。

第十軍團表示，「重砲保養射擊」為年度例行性操演，除驗證各火砲性能，並透過實彈射擊磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，藉此強化官兵本職學能和專業技能。

第十軍團指出，為維護射擊安全，射擊前分別在台中港務分公司、清泉崗機場塔台及各安檢所派遣安全聯絡官，有效管制目標區海、空域安全；另由清水分局、苗栗憲兵隊負責陣地外圍道路巡邏及周邊秩序維護，確保射擊任務順利執行。

第十軍團並表示，此次射擊特別邀請清水區、梧棲區等地區里長、重要仕紳一同參與，除感謝地區對國軍訓練與國防事務的支持之外，也透過這樣的方式讓國人對國軍保家衛國的決心更具信心。