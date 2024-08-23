前立委廖國棟又貪污！助港商增資「不想白忙」　索賄70萬被抓包

▲前立委廖國棟涉嫌利用邀請公部門與業者協調的機會，收賄70萬元遭起訴。（資料照／記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

前國民黨立委廖國棟因SOGO收賄案遭判刑10年後，又被檢調查出，涉嫌在2020年間，利用立委職權協調港商為台灣數字雲端公司增資案，而廖國棟主動表明「不想白忙」，向說客孔祥科收賄70萬元，其中20萬元分給助理丁復華，違反《貪污治罪條例》不違背職務行收賄罪，台北地檢署23日依法將廖、丁、孔提起公訴。

起訴指出，中國浪潮集團關係企業、香港滙眾公司在2016年間就獲准來台設立數字雲端公司，原始登記資本額100萬元，後來滙眾公司想對數字雲端增資1億多元，但因遭同業檢舉從事未經核准業務，投審會暫緩審議增資案。

滙眾為了避免投資時程延宕，2020年由數字雲端找來經濟博士孔祥科當顧問，孔祥科因為參加青溪總會活動，與在立院經濟委員會擔任委員的廖國棟熟識，希望廖國棟能協助處理，廖國棟事情交代助理丁復華，負責協調投審會、經濟部工業局，了解增資案卡關原因。

▲丁復華坦承與廖國棟共同收賄，並繳回分得的20萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

沒想到廖國棟在依法執行立委受理陳情、監督等法定職權的同時，又向助理丁復華說：「不希望白忙」，丁復華因此探詢孔祥科願不願意在經濟上援助廖國棟，並開口要了100萬元，孔祥科因此陸續在喜來登一樓咖啡廳，用紙袋裝了10萬交給丁復華，另外又在東區咖啡店外路旁，交付60萬元。

廖國棟否認收到賄款，但檢察官黃聖調查認為，廖國棟先前已有SOGO案立委集體收賄的紀錄，丁復華也沒有機會偷偷向廖國棟認識的孔祥科私下收錢的機會，認定廖國棟與丁復華意圖利用立委職務收賄，已經是長期的犯罪慣行，考量丁復華坦承並繳回分得的20萬元，孔祥科也坦承犯行，請求法院對丁、孔從輕量刑。