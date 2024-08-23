日人不會購票！台灣人暖幫忙「1能力」超強　網爆共鳴：很神奇

▲買票示意圖，與本文無關。（資料照／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

許多台灣人除了英語外，日語也說得很流暢，若在路上遇到日本人，也能自然溝通。就有網友發文表示，他日前在台北車站遇到一群不知道怎麼購票的日本人，接著就有一些路人站出來協助，讓他頓時覺得，「台灣人的第一外語根本就是日本語吧！」

這名網友在Threads上發文直呼，「台灣人的第一外語根本就是日本語吧！」他日前在北車遇到一群不知道如何購票的日本人，這時，旁邊的兩、三位路人立刻開始用日語解說，一邊幫忙購票，一邊推薦台灣的美食和旅遊景點。

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台灣人的舉動讓其中一個日本人感到驚訝，因此就和原PO說，「台湾人って、めっちゃ親切だよね（台灣人真的非常親切）」。貼文曝光後，截稿前已累積19萬次瀏覽，掀起熱烈討論。

底下網友紛紛回應，「之前也跟在北車地下街迷路的日本遊客介紹怎麼走去樓上吃飯」、「上次在東京搭計程車，計程車司機跟我說台灣遊客幾乎都會說日文，他覺得很神奇」、「我就是那個被歐美或韓國人問路脫口而出的都是日文的那種，並且很多英文都不會唸都唸成日文」、「曾經有日本人用英文問我怎麼走？只能直接用日文回了，英文我真的不行」、「有日本朋友來台灣玩，他們都說台灣人好像隨便問個路什麼的都會遇到日文很好的人幫忙，他們覺得很驚訝」。

還有網友表示，「其實台灣人普遍的英語能力也是算不錯的」、「英文基本上是被強迫學的，願意學日語或其他語言的是真的有愛」。

本文經原PO授權引用