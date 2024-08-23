快訊／為了保護團員！登山團領隊慘遭虎頭蜂圍攻　送醫搶救不治

記者陳崑福、楊漢聲、陳韻如／台東報導

一行20人的登山團昨(22日)下午到橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料卻遭遇蜂襲，有3人慘被虎頭蜂螫傷，其中2人自行脫困，就醫後無大礙，但一名41歲洪姓領隊為了保護團員慘遭圍攻，傷勢相當嚴重。警消人員獲報到場，目測洪男身上有30多處傷口，但他在救援下山途中突然陷入昏迷，緊急施打3支強心針後送醫搶救，惟仍不幸宣告不治。

▲屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊，洪姓領隊為了保護團員慘遭圍攻，送醫搶救不治（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東消防局22日下午4點多接獲通報，一支20人的登山團從屏東到台東走浸水營古道健行時，在加羅板部落出口附近遭虎頭蜂群攻擊，有3人被螫傷，其中洪姓領隊甚至趴在地上被蜂群圍攻，嚇得同行隊員不敢靠近。

台東消防局立刻出動6車12人前往搶救，被螫傷的其中2名(16歲男、19歲女)已自行脫困，經送醫治療後沒有大礙。消防人員隨後進入浸水營古道，趕往蜂群襲擊的地點，並於晚間7點多接觸到洪男，目測他全身至少有30多處傷口，傷勢嚴重無法移動，先予以注射3支強心劑後，再由消防人員以長背板步行運輸的方式在晚間10點扛到出口送醫。

不料，原本意識清楚的洪男，在大武衛生所治療時狀況突然急轉直下，緊急轉送馬偕醫院，但在轉送途中他陷入昏迷，消防局立刻指派太麻里分隊高級救護隊趕往接駁，將他火速送到馬偕醫院搶救，但仍不幸宣告不治。

據悉，這支登山團是由立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，沒想到會在加羅板部落出口前碰上虎頭蜂襲擊，洪姓嚮導為了指揮團員疏散，逃跑不及遭蜂群螫咬倒地不起，另外2名團員也遭螫傷。