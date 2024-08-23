「報恩雞爪凍配方」幫他還清千萬賭債　還成台中名產

▲陳榮貴將雞爪滷到連骨頭都入味，以價衝量做成台中名產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中伴手禮會出現雞爪凍這項小吃，故事要從40年老店「東海蓮心冰雞爪凍」的崛起開始。

老闆陳榮貴原本在台中市第一市場賣果汁冰起家，因沉迷大家樂背債千萬元，又遇上市場改建被迫搬遷到東海大學側門旁。他首創彎豆冰贏得學生喜愛，為平衡冬天淡季，再研發出市場最便宜雞爪凍，以價衝量，不受季節影響的冷滷味成為必買小吃，也讓他還清債務。

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陳榮貴每逢絕境，必能轉運，他說自己樂於助人、不怕吃虧，也許就是成功祕訣。

平日中午的台中東海夜市少了人潮，巷弄內知名伴手禮店家「東海蓮心冰雞爪凍」，卻有不少人陸續入內採買，滷味1袋裝10盒起，客人一拿就是好幾袋，親切的老闆陳榮貴見人就點頭招呼：「天氣熱，歡迎坐著吃啊。」客人入座大啖雞爪凍，必定加點一碗結合綠豆冰沙、蜜花豆與紅豆牛奶冰淇淋的蓮心冰（原名彎豆冰），基本搭配熱賣超過30年。

▲蓮心冰是綠豆冰沙加蜜花豆，和一球紅豆牛奶冰淇淋，料多平價，是東海大學學生夏季愛吃的冰品。

市場最低價 客湧買爆

夠味涮嘴的雞爪凍為台中、彰化名產，東海蓮心冰雞爪凍雖然並不是首創，卻是市場最低價，雞爪凍1盒7隻45元，銅板價親民好入手，加上滷到連骨頭都入味、輕輕吸吮就骨肉分離的口感，讓人容易手滑爆買。75歲的陳榮貴慈眉善目，也忍不住露出一抹得意笑容：「30年前我們剛賣的時候更便宜，1盒20元，我有掌握小生意的要領，如果像台北老天祿那樣一隻一隻賣，我早就倒了，我是賣盒裝，客人就容易一拿好幾盒。」

▲31年前陳榮貴推出滷味就確定走平價路線，雞爪1盒裝7隻、40盒裝1袋，方便客人大量購買。



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