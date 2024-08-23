曾入圍必比登！台北四大鰻魚名店濱松屋10／31結束營業

記者黃翊婷／綜合報導

曾獲得2018年米其林必比登推薦的鰻魚飯名店濱松屋，店主村松雅一近日宣布，因為年紀漸長加上病痛纏身，決定在今年10月31日結束營業，感謝大家30年來的支持。消息公布之後，不少老饕紛紛留言表示不捨，「好可惜」、「趕緊吃一波」、「閉店前要衝好幾波」；還有網友建議頂讓或找接班人，店主則留言回覆「可以討論」。

▲濱松屋提供現殺鰻魚。（圖／翻攝自Facebook／濱松屋）

濱松屋與肥前屋、京都屋、劍持屋並列「台北四大出名鰻魚飯」，雖然近年來排名有所變動，但濱松屋仍是老饕們的口袋名單之一。位於中山區的濱松屋提供現殺鰻魚，上菜時間約45分鐘至60分鐘，曾獲得2018年米其林必比登推薦。

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▲濱松屋將在今年10月31日結束營業。（圖／翻攝自Facebook／濱松屋）

不過，濱松屋店主村松雅一19日透過臉書粉專發布公告表示，隨著年紀增長，加上病痛纏身，濱松屋將在今年10月31日結束營業。他回憶道，從日本跨海來台已經30年，初衷是為了將日本高級鰻魚料理推廣至台灣，這些年裡得到許多人的支持，前總統李登輝也曾來店品嘗，如今不得不做出結束營業的決定，他的心中也充滿不捨。

村松雅一提到，他雖是異鄉人，但台灣給了他無限的愛與支持，「讓我深深愛上這個國家，並感到自己已成為這個國家的一份子。我再次感謝大家對濱松屋的支持，也感謝曾經幫助過我的朋友、合作夥伴和供應商。」

消息傳開之後，許多老饕紛紛留言表示不捨，「好可惜」、「趕緊吃一波」、「閉店前要衝好幾波」、「請多保重」；還有網友建議頂讓或找接班人，村松雅一則留言回覆「可以討論」。