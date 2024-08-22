不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

▲洗衣粉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

高雄黃姓男子因不滿呂姓鄰居濃厚洗衣粉氣味飄入家中，循訴訟呂婦同意不在下午4時前洗衣服，但不久後拒絕繼續配合。黃男提告求償新台幣60萬元，高雄地院依請求無理判決敗訴。

高雄地方法院審理時，呂婦稱黃男曾因此向市府環保局投訴，但環保局並未因此有行政裁罰，且雙方雖曾達成協議，但履行期間僅至去年11月底，同年12月起本來就無需依照協議履行，且雙方也沒成立第二次協議，更沒有裝設塑膠拉門的義務，加上雙方住家相隔6米寬巷道，很難想像黃男仍會聞到濃厚洗衣粉味道。

法官審理後，認為無論雙方有沒有成立第二次協議，最多僅涉及有沒有按協議履行問題，並不構成民法侵權行為，且呂婦縱使在下午4時前洗衣服，沒用烘衣機，也不構成不法侵權行為；洗衣粉味道就算有飄散到黃男住處，以雙方距離來看侵害也屬輕微，難認已達不法侵害程度，據此認定請求無理，判決黃男敗訴，全案可上訴。

判決指出，住在高雄三民區巷弄內的黃男因不滿斜對面呂婦在2樓露台洗曬衣服產生的濃厚洗衣粉氣味，會隨風向飄入家中，經多次溝通和投訴環保局未果，便循訴訟方式解決，雙方去年10月底達成協議，呂婦承諾不在每天下午4時前洗衣服，且使用烘衣機烘衣。

不過，因呂婦配合1個多月後，認為協議已到期不想繼續配合，結果此舉卻惹黃男不滿，認為已嚴重侵害居住安寧權，提告求償新台幣60萬元。