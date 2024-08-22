農民職業病新增「皮膚癌」　農業部：研究證實比一般人容易致病

▲農業部今公告修正增列「皮膚癌」為農民職業病。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受極端氣候影響，夏季高溫屢創新高，農業部委託醫學團體研究，顯示農民暴露在紫外線中工作，比一般民眾更容易罹患皮膚癌。農業部今（22）日修正發布「農民職業災害保險職業傷病審查辦法」第9條，增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病項目，給付申請方式與農民職業傷害申請方式相同。

農業部表示，受氣候變遷影響，夏季高溫和極端高溫情形頻繁，經委託職業醫學專業團體進行研究分析，結果顯示農民比一般民眾更容易罹患因紫外線暴露引發的皮膚癌，其證明危害暴露與疾病有因果關係，因此增列為職業病項目。

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農業部指出，今發布增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」職業病項目，給付申請方式與農民職業傷害申請方式完全相同，由農民持給付申請書及給付收據，並檢具診斷書，經由投保農會向勞工保險局提出申請。

農業部說明，目前農民職業病項目有農藥中毒、甲醛中毒、中暑或熱痙攣或熱衰竭、低溫作業或低溫物品引起的凍傷失溫、黴菌性角膜疾病、新型A型流感、鉤端螺旋體病、恙蟲病、漢他病毒症候群、Q熱、豬型丹毒、炭疽、類鼻疽、日本腦炎、鉤蟲病、長期壓迫引起的關節滑囊病變等多項疾病。

農業部說，除了上述納入正面表列的職業病外，亦有彈性的「擬制視為職業病」模式，經中央主管機關公告認可醫療機構醫師診斷，該疾病與實際從事農業工作有相當因果關係者，視為職業病。亦即由各區職業傷病專責醫院及其所轄網絡醫院的職業醫學科專科醫師依醫理見解，協助診治個案評估後開立職業病診斷書及評估報告書，如經勞工保險局審查通過後提供給付。