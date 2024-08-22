桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

▲警方接獲有民眾遭詐騙前往勸阻。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名81歲廖姓男子相信通訊軟體LINE 認識一名自稱為投資公司的作業員，前往大溪區第一銀行欲匯款2千萬元購買中籤股票，行員也被阿伯的大手筆匯款嚇了一跳，經詢問匯款用途時直覺是遭詐騙，隨即向警方報案，經員警合勸說並舉案例說明，這是詐團慣用「假投資真詐財」騙術，終讓廖男放棄匯款。

▲▼經員警合力耐心勸說，並舉案例說明，終讓遭詐的廖男放棄匯款。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局南雅派出所昨日接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯鉅款，是立即派員到場，經了解，廖男於通訊軟體LINE加入股票投資群組結識詐團成員，詐團成員與廖聯繫，自稱是投資公司的作業員，並表示廖男中籤股票，若不匯款會有違約交割的問題。

廖男不疑有他前往銀行匯款，行員熱心提問，發覺廖男一口氣匯出2000萬元實屬罕見，經詢問用途直覺遭詐騙，立即通知警方協助處理，經3、4位員警及行員耐心勸阻，並舉案例說明此為詐團慣用「假投資真詐財」伎倆，廖男才驚覺遭詐騙而打消匯款念頭，並感謝警方及銀行行員的即時勸阻，讓他得以保住老本。

警方呼籲民眾，網路投資要小心謹慎，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，避免遭詐騙造成金錢損失。