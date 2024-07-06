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社會 社會焦點 保障人權

阿婆被「假陳文茜」騙投資股票　台中警急阻詐保她30萬血汗錢

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓婦人誤信網路投資訊息，要到銀行匯款30萬元，警方到場成功阻詐。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名年近90歲的陳姓婦人，誤信網路投資訊息，前往銀行要匯款30萬元，經行員察覺有異，報警處理警方到場後陳婦拿出手機向員警表示，是同學的外甥女教她股票投資事宜，結果警方定睛一看，對話訊息裡對方頭像竟是傳播界名人「陳文茜」，確認陳婦遭到詐騙，勸說陳婦絕對不可匯款，才保住辛苦存下的血汗錢。

台中市第一警分局民權派出所接獲報國泰世華商銀五權分行報案，1名88歲陳姓婦人疑似遭詐，需要警方前往協助，該所警員李泰霖立刻趕赴現場。

李員到場後，陳婦向他表示，她在臉書社團看到股票投資廣告，對方稱可代操股票，可獲取高額利潤，她因此心動加了對方的Line，近日對方說陳婦抽中股票，須匯款30萬元到指定帳戶，她才因此要到銀行匯款。

陳婦起初稱Line中與之對話的是同學的外甥女，不過員警仔細一看，對方頭像竟然是名人陳文茜，且對方要求陳婦註冊的網站有被通報詐騙網站的紀錄，確認陳婦遭到詐騙。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲員警仔細一看，發現對方頭像竟是名人陳文茜，確認陳婦遭到詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

李員向陳婦解釋，這是詐欺集團慣用伎倆，幾經勸說後，陳婦恍然大悟打消匯款念頭，不斷跟李員道謝。

第一警分局呼籲，近期在臉書、IG或Youtube廣告常有免費領取飆股的廣告，要求加LINE以診股或存股當作幌子，慫恿民眾下載註冊來路不明的網站，有些前期小額獲利可出金，待吸引民眾投入巨額資金後，對方即失聯、關閉網站或以各種名義要求民眾再補交款項(擔保費、保證金、手續費、服務費等)方可出金，遇有類似情形，務必保持警覺並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

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