人事卡關！原任考委「加班」提前請辦明年國考　多場國考仍未解套

▲考試院秘書長劉建忻。（圖／考試院提供）



記者杜冠霖／台北報導

第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也「掃到颱風尾」一起卡關。9月起考試院將無正副院長及考試委員，嚴重衝擊國考辦理。為此，考試院今（22日）啟動權宜措施，提前請辦預定明年1至2月的3項考試。考試院秘書長劉建忻強調，權宜措施只能治標，明年第4項考試（關務特考、身心障礙特考、國軍上校以上轉任特考）涉及各機關提報需用名額等前置作業所需時日，已不可能在本屆完成請辦，要澈底解決問題，仍有待第14屆考試院能夠儘速就任。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，隨後函送立院行使人事同意權，該案6月交全院委員會審查迄今仍未處理，然而原任考試院正副院長、委員任期僅到8月31日。

立法院7月9日及8月14日都為此召集黨團協商，但朝野黨團為新舊《立院職權行使法》適用狀況、臨時會與否爭執不下、無法達成共識。考試委員無法如期上任已成板上釘釘，第一波受衝擊的就是明年1月的3項國考，初估超過3萬民眾應考權益受損。

由於第14屆考試院無法如期就任，9月起考試院將無正副院長及考試委員，致使在第14屆上任前的國家考試請辦程序，將無法依照典試法規定由院長核提典試委員長人選。為此，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定於明年1至2月舉辦的3項考試，由現任院長黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，以使該3項考試的請辦能夠符合典試法規定。3項考試的請辦案，皆於今（22日）院會中通過。

秘書長劉建忻指出，典試法第3條第1項明文規定「典試委員長，由考試院院長提經考試院會議決定後，呈請總統特派之。」依照考選部的辦理期程，明年前3項考試的請辦本應於今（113）年9月由下屆考試院會議處理；惟屆時恐無院長可依法核提典試委員長人選，將不符合法定程序，因此將相關程序提前至8月，由第13屆院會做成決議。

劉建忻強調，依法辦理是國家考試公信力的核心，權宜措施只能治標，但無法治本。今日院會雖啟動權宜措施，但只能將請辦國家考試的適法性困境延緩2至3個月，要澈底解決問題，仍有待第14屆考試院能夠儘速就任。

劉建忻說明，由於該3項考試原預訂請辦時間，距今僅約1個月，各項前置程序已經趕辦完成，因此尚能以提前請辦來因應。惟明年第4項考試（關務特考、身心障礙特考、國軍上校以上轉任特考）涉及各機關提報需用名額等前置作業所需時日，已不可能在本屆完成請辦；而依照考試期程，該項考試至遲須於今年12月初啟動請辦程序。如果屆時第14屆考試院仍未能上任，將使得依照典試法規定來進行考試請辦程序產生困難，也無法複製前3項考試的權宜措施來處理。

劉建忻補充，事實上已請辦的國家考試，辦理過程中仍會有各項法定程序，需要由院會作成決議；但在沒有正副院長及考試委員的情況下，院會該如何召開並決策，現行的考試院組織法及會議規則皆無相關規範。由於院會運作的範圍，不僅涉及國家考試的法定程序，也包含其他有關公務人員權益及其他憲政機關運作的議案；因此下週四本屆的最後一次院會，將討論看守期間院會如何召開、及院務如何運作的權宜模式，以降低人事同意權延宕所造成的衝擊。

劉建忻說，依照典試法第3條及第15條規定，典試委員及各類典試人員需提考試院會議決定。因此除提前請辦3項考試之外，為了使考試各階段的法定程序能完整符合典試法的規定，考選部也商同各項考試典試委員長，盡可能加速作業，提前將多項考試的典試委員及各類典試人員名單，提報今日及下週四的院會，由本屆考試院會議核定。