人事卡關！原任考委「加班」提前請辦明年國考　多場國考仍未解套

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史無前例！人事卡關試院提解方　原任考委「加班」提前請辦明年國考

▲▼考試院秘書長劉建忻。（圖／考試院提供）

▲考試院秘書長劉建忻。（圖／考試院提供）

記者杜冠霖／台北報導

第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也「掃到颱風尾」一起卡關。9月起考試院將無正副院長及考試委員，嚴重衝擊國考辦理。為此，考試院今（22日）啟動權宜措施，提前請辦預定明年1至2月的3項考試。考試院秘書長劉建忻強調，權宜措施只能治標，明年第4項考試（關務特考、身心障礙特考、國軍上校以上轉任特考）涉及各機關提報需用名額等前置作業所需時日，已不可能在本屆完成請辦，要澈底解決問題，仍有待第14屆考試院能夠儘速就任。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，隨後函送立院行使人事同意權，該案6月交全院委員會審查迄今仍未處理，然而原任考試院正副院長、委員任期僅到8月31日。

立法院7月9日及8月14日都為此召集黨團協商，但朝野黨團為新舊《立院職權行使法》適用狀況、臨時會與否爭執不下、無法達成共識。考試委員無法如期上任已成板上釘釘，第一波受衝擊的就是明年1月的3項國考，初估超過3萬民眾應考權益受損。

由於第14屆考試院無法如期就任，9月起考試院將無正副院長及考試委員，致使在第14屆上任前的國家考試請辦程序，將無法依照典試法規定由院長核提典試委員長人選。為此，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定於明年1至2月舉辦的3項考試，由現任院長黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，以使該3項考試的請辦能夠符合典試法規定。3項考試的請辦案，皆於今（22日）院會中通過。

秘書長劉建忻指出，典試法第3條第1項明文規定「典試委員長，由考試院院長提經考試院會議決定後，呈請總統特派之。」依照考選部的辦理期程，明年前3項考試的請辦本應於今（113）年9月由下屆考試院會議處理；惟屆時恐無院長可依法核提典試委員長人選，將不符合法定程序，因此將相關程序提前至8月，由第13屆院會做成決議。

劉建忻強調，依法辦理是國家考試公信力的核心，權宜措施只能治標，但無法治本。今日院會雖啟動權宜措施，但只能將請辦國家考試的適法性困境延緩2至3個月，要澈底解決問題，仍有待第14屆考試院能夠儘速就任。

劉建忻說明，由於該3項考試原預訂請辦時間，距今僅約1個月，各項前置程序已經趕辦完成，因此尚能以提前請辦來因應。惟明年第4項考試（關務特考、身心障礙特考、國軍上校以上轉任特考）涉及各機關提報需用名額等前置作業所需時日，已不可能在本屆完成請辦；而依照考試期程，該項考試至遲須於今年12月初啟動請辦程序。如果屆時第14屆考試院仍未能上任，將使得依照典試法規定來進行考試請辦程序產生困難，也無法複製前3項考試的權宜措施來處理。

劉建忻補充，事實上已請辦的國家考試，辦理過程中仍會有各項法定程序，需要由院會作成決議；但在沒有正副院長及考試委員的情況下，院會該如何召開並決策，現行的考試院組織法及會議規則皆無相關規範。由於院會運作的範圍，不僅涉及國家考試的法定程序，也包含其他有關公務人員權益及其他憲政機關運作的議案；因此下週四本屆的最後一次院會，將討論看守期間院會如何召開、及院務如何運作的權宜模式，以降低人事同意權延宕所造成的衝擊。

劉建忻說，依照典試法第3條及第15條規定，典試委員及各類典試人員需提考試院會議決定。因此除提前請辦3項考試之外，為了使考試各階段的法定程序能完整符合典試法的規定，考選部也商同各項考試典試委員長，盡可能加速作業，提前將多項考試的典試委員及各類典試人員名單，提報今日及下週四的院會，由本屆考試院會議核定。

ET快訊
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩
百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

重申朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

823戰役勝利66週年！70老兵重返金門　金防部官兵熱烈迎接

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

重申朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

避免總預算遭重大刪減　卓榮泰下令部會首長主動與立委溝通

行政院通過114年度施政計畫　賴清德首個年度計畫深具重要性

新青安「各唱各的調」！　李彥秀批政策亂：犧牲2300萬老百姓權益

立委林宜瑾涉詐領助理費案100萬交保　台南政壇藍綠反應大不同

板橋幼兒園疑餵藥案調查報告出爐　監院糾正新北市政府多項違失

823戰役勝利66週年！70老兵重返金門　金防部官兵熱烈迎接

否認調查「限貸令」　財政部：公股銀行須遵守央行、金管會規定

拿「歷屆第一夫人」提醒陳佩琪！　黃揚明批貴婦賞屋：害了柯文哲

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

第一次！義大利航艦靠泊日本　將進行聯合訓練

製造日期印「詳見包裝」不直接寫出！專業人士給答案 熊熊驚：原來如此

超愛擦地的傑克羅素犬　用力推動抹布模樣認真

政治熱門新聞

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

高虹安被控誣告判10月！黃揚明：這法官很討厭她

快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

陳佩琪證實「曾看過上億豪宅」

林宜瑾爭議起底　曾遭控介入他人婚姻

他一大早跑到柯家噴漆：一家都賊

金門縣議長洪允典遭提罷免　內政部：最晚9月16日議員投票

林宜瑾涉詐助理費！5人交保、12人請回

引眾怒！楊植斗嗆愛爾達「空手套白狼」　球評：這麼好賺怎沒人搶？

人事卡關！原任考委「加班」提前請辦明年國考　多場國考仍未解套

行政院通過114年度總預算　將撥補台電1000億、勞保1300億

轟柯文哲這點　名嘴：想不清楚就玩完了

前瞻第五期預算703億全舉債　水環境、城鄉建設佔大宗

付款高峰期！明年國防預算6470億創新高　國防部：GDP3%是目標

更多熱門

關鍵字：

標題:1.考試院人事卡關，國考業務受影響2.第14屆考試院未就任，考試委員選任陷入困境3.權宜措施啟動！考試院提前請辦明年考試4.缺乏正副院長及考試委員，考試院院會運作受

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面