基隆女嬰腦出血「還在加護病房」　檢察官保全證據查保母

▲5個月大女嬰疑遭保母施虐，嚴重腦出血昏迷聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

基隆一名5個月大女嬰委由保母照顧，女嬰15日因呼吸困難送醫，發現腦部出血，經手術後正在加護病房觀察。基隆地檢署已指派檢察官保全證據，重建事件經過，釐清是否有人涉及不法。

基隆市政府今天表示，兒童及少年事務處15日接獲通報，一名5個月大女嬰上午7時18分送往保母家後，保母餵奶時出現呼吸困難情形，保母立即撥打119請求救援，並將女嬰送至衛生福利部基隆醫院急救。

市府表示，醫院初步檢查後，發現女嬰疑似有腦部出血情形，隨即安排轉送至基隆長庚醫院接受進一步檢查與治療，經長庚醫院診斷，女嬰確實有腦部出血，需要立即接受手術治療，並安排下午手術，目前女嬰留置加護病房觀察中。

市府表示，了解情況後，市長謝國樑與兒少處長林麗蟬16日上午前往基隆長庚醫院，瞭解女嬰傷情，並向女嬰家長致以慰問。

謝國樑指出，市府高度重視此事件，已要求相關單位全力救治女嬰，並協助女嬰的家人度過難關，除持續關懷安撫家屬情緒及設立諮詢窗口協助外，也會盡快查明事件原因。

市府表示，已依規定通報衛生福利部社會及家庭署備案，兒少保護網絡群組也通報基隆地檢署，檢察官已接手並指揮基隆市第二警分局偵查隊調查中，釐清案主傷勢成因。

女嬰的姑姑指出，醫師告知女嬰病情非常不樂觀，盡力搶救存活率也只有2%，救活了也可能腦萎縮，甚至恐成植物人。家屬詢問醫師腦出血成因為何，醫師回應女嬰可能受到大力搖晃，才會導致如此嚴重腦出血，家屬懷疑與保母有關，盼能查明真相。

基隆地檢署主任檢察官陳照世今天表示，接獲警局通報後，已立即指派檢察官保全相關證據，重建整起事件經過，釐清過程中是否有人員涉及刑事不法。