【廣編】2024 TOTO絢彩系列新上市　豐富色系與質感選擇

▲衛浴領導品牌TOTO洞悉台灣消費者對於裝潢色彩運用更多元的衛浴趨勢，推出絢彩系列新品。

【廣編特輯】

圖、文／TOTO提供

日本衛浴品牌TOTO繼2023年推出結合頂尖機能與工藝美學的NEOREST一體形除菌全自動馬桶系列NX、LS、AS、RS，首次以光澤金屬飾條點綴馬桶，於市場上好評不斷。

現代人對於居家生活品質的要求日漸提升，如何透過居家設計、設備及物件的挑選，打造舒適有質感的生活空間已成為裝潢中至關重要的條件。TOTO洞悉台灣消費者對於空間色彩運用更加多元、外型美學意識抬升的市場趨勢，今年再推出絢彩新品，提供豐富多樣的色系與質感選擇，滿足消費者對於不同裝潢風格的想像。

TOTO台灣東陶盛大舉辦【光影流金．點亮衛浴生活】設計師茶會暨新品發表會，「以極淨銀白為始，在光影流轉間引入流金般的金屬色階，為衛浴生活點亮閃耀的驚喜瞬間」為主題概念，展示絢彩龍頭、臉盆新品如何與各式風格搭配，進一步彰顯衛浴空間的色彩表現，增添空間質感，締造衛浴新美學。

此外，於台北信義區展示旗艦店現場示範絢彩新品及NEOREST 一體形除菌全自動馬桶的商品搭配，以產品色系呼應空間風格，營造出「奢華別緻」、「現代摩登」、「自然木質」的台灣主流裝潢風格，歡迎消費者到店體驗及挑選。

TOTO相當重視台灣衛浴改修市場，自2022年起TOTO與NAID 室裝全聯會聯合舉辦「最具參考價值的衛浴改修徵件活動」，藉由設計師多元的視野與豐富的經驗，提供消費者衛浴改修上的幫助與靈感。今天下午也頒發2024第三屆「最具參考價值衛浴改修案」三名金嚮獎得主及由大眾共同票選出的一名人氣獎得主。

未來TOTO與NAID室裝全聯會將持續攜手舉辦「最具參考價值的衛浴改修案 徵件活動」，期望透過設計師投稿的衛浴改修案例，帶給消費者更多對於衛浴空間的美好想像，往後也會將設計師的案例收納於「TOTO理想衛浴風格誌」，幫助消費者著手實現家中衛浴新風貌 ▶ https://bit.ly/3WZ1ezh

