快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報

▲部分地區出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（19日）下午1時20分針對16縣市發布大雨特報，降雨時間持續到晚上，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投、南部、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲16縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日至明日清晨低壓帶影響及西南風增強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部地區有局部短延時豪雨發生的機率。

氣象署表示，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨北部地區亦有零星短暫陣雨。氣溫方面，中南部天氣陰雨，高溫約29至31度，其他地區約32至33度。

大雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島