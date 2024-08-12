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勞動部創貸助攻　8年級女生賣綿綿冰成人氣店

▲29歲的陳貞羽，在勞動部微型鳳凰創業貸款的資金挹注下成功創業，運用當季新鮮食材製作綿綿冰，味道純粹爽口，吸引不少年輕人朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲29歲的陳貞羽，在勞動部微型鳳凰創業貸款的資金挹注下成功創業，運用當季新鮮食材製作綿綿冰，味道純粹爽口，吸引不少年輕人朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

滿滿台式古早味的人氣冰店，幕後老闆竟是8年級女生！現年29歲的陳貞羽，2年前申請勞動部微型鳳凰創業貸款，在台南市區創立「璞味綿綿冰」，由於堅持使用天然新鮮的食材，加上綿綿冰口感綿密、甜而不膩，客人吃過後回流率高，搭配充滿台式美學氛圍的店內裝潢，知名度逐漸打開，在充滿文化底蘊的台南古都，吸引不少人朝聖，來客數穩定成長。

「從沒想過有一天我會創業」，陳貞羽是餐飲管理碩士高材生，畢業後進入知名連鎖火鍋店上班，從基層員工做到值班經理，從中學到帳務管理、顧客應對、經營管理等技巧，3年前因故離職，剛好父母也退休，此時想起學生時期父母曾在桃園開綿綿冰店的場景，就決定運用所學創業，再加上父母的技術支援當後盾，於是向勞動力發展署雲嘉南分署申請微型創業貸款，賣起古早味綿綿冰，開啟屬於自己的事業春天。

▲29歲的陳貞羽，在勞動部微型鳳凰創業貸款的資金挹注下成功創業，運用當季新鮮食材製作綿綿冰，味道純粹爽口，吸引不少年輕人朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於市場變化很快，秉持創新理念，陳貞羽不斷研發新口味冰品，目前店內的綿綿冰口味多達50種，由於冰品都是用當季的新鮮食材製作，不添加乳化劑與起雲劑等化學物質，僅用水、糖和食材調和，製作出來的綿綿冰純粹爽口，清涼消暑，目前仙人掌、芒果、抹茶與芝麻口味冰品都是店內主打的人氣王。此外，店內裝潢也運用復古懷舊設計，包括霧面毛玻璃拉門、洗石子地板與白色方形磁磚的大牆面等，滿滿台味，創新與懷舊風格交融，處處可見陳貞羽用心經營的信念。

「開店初期客人不多，心裡頭會發慌」，回想創業初期的低潮，陳貞羽說，堅持與信念很重要，後來與創業顧問討論，調整行銷策略，主打網路社群行銷，口碑效應發酵，才慢慢讓民眾認識冰店，知名度打開後，更培養出一群死忠顧客、站穩市場，讓她的創業路能延續下去。

▲29歲的陳貞羽，在勞動部微型鳳凰創業貸款的資金挹注下成功創業，運用當季新鮮食材製作綿綿冰，味道純粹爽口，吸引不少年輕人朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳貞羽以她自身為例，想對欲創業的朋友說「有想法就快行動」，她建議創業可多運用政府資源，除提供貸款資金外，還有課程、輔導顧問幫忙，因基本的行銷、營運概念、成本計算都要靠學習與經驗傳授，「有人從旁陪伴給建議，創業真的不孤單」；展望未來，陳貞羽要持續用創意開發新口味冰品，也計畫將冰品品牌化，今年9月高雄分店也會開幕，希望能有更多人吃到充滿古早味的綿綿冰，勾起童年吃冰的甜甜回憶。

▲29歲的陳貞羽，在勞動部微型鳳凰創業貸款的資金挹注下成功創業，運用當季新鮮食材製作綿綿冰，味道純粹爽口，吸引不少年輕人朝聖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助民眾創業，勞動部提供「微型創業鳳凰貸款」與「就業保險失業者創業協助貸款」方案，只要成年民眾就可申請，最高額度可貸200萬元，還有低利率、免保證人、免擔保品、前2-3年免利息、免費創業課程與免費創業輔導等特色，近三年分署已協助近350人創業當老闆，歡迎有興趣民眾可洽詢0800-092-957或上官網(http://beboss.wda.gov.tw)查詢。

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