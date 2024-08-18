造橋鄉代會主席開車遭撞噴！波及一旁騎士　再撞破超商落地窗釀3傷

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗造橋鄉代會主席陳裕福16日開車沿台1線南往北行駛，並左轉苗9線，而此時一輛由28歲陳姓男子駕駛的白色轎車恰好駛來，2車當場於路口發生碰撞，猛烈撞擊力道，導致陳裕福的車輛被撞飛，還波及到一旁停等紅燈的機車騎士，甚至撞擊到一旁超商的玻璃落地窗。事故共造成3人受傷送醫，至於詳細肇事原因仍待後續釐清。

▲造橋鄉代會主席陳裕福開車左轉遭撞噴，還波及到一名騎士以及一旁超商。（圖／記者楊永盛翻攝）

透過畫面可以看到，當時陳裕福開著黑色轎車沿台1線南往北行駛，於事故路口左轉彎時，一輛白色轎車恰好駛來，駕駛陳男疑似剎車不及，2車當場發生碰撞，而由於當時下著雨，事故當下還濺起大大水花，2車也因此滑行波及到一旁停等紅燈的27歲黃姓騎士，陳裕福的車輛最終撞擊到一旁超商玻璃落地窗後才停下。

▲▼2車於路口發生碰撞，猛烈撞擊力道導致車輛嚴重毀損。（圖／記者楊永盛翻攝）

事故造成陳裕福頭部撕裂傷、頸部疼痛；另名陳姓駕駛胸口疼痛；黃姓騎士肢體擦傷，3人全被送往醫院救治，而經初步調查，3名汽機車駕駛均無酒駕情事，至於詳細的事故原因，仍待警方進一步調查釐清。

警方提醒，車輛行經路口應注意左右轉彎來車，轉彎時應禮讓直行車優先通行，尤其雨天路面濕滑，更應放慢速度小心駕駛，路口謹記慢、看、停，意即－1、「慢」：接近路口，減慢速度；2、「 看」：擺頭左右察看，有無人車；3、「停」：讓斑馬線上的行人先行。牢記口訣，確保行車安全。