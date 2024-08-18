台東定向越野闖關活動登場　攜手守護兒童權益

▲兒少定向越野闖關賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府社會處17日首度舉辦兒少定向越野闖關賽，吸引40組、超過200位大小朋友報名參與，除提供青少年及兒童健康休閒活動，並將兒童權利公約及兒少保護概念融入闖關活動，台東縣長饒慶鈴也特別到場鼓勵兒童及青少年關心公眾事務及自身權益，並頒獎獲前10名團隊及超商禮券。

兒少保護定向越野闖關活動在台東縣立體育館及鐵花村登場，饒慶鈴指出，縣府重視並支持兒童及青少年的權益，跨局處結合台東縣救國團等民間單位力量舉辦這次活動，並將兒童權利公約及兒少保護議題融入闖關遊戲，讓參加的兒童少年可以動動手又動動腦，同時認識兒童權利公約與兒少保護的重要。

活動報名的40組隊伍中，不僅有家長帶著年僅7歲的小朋友參賽，也有全部由兒少自行組隊的隊伍參與其中。活動在將象徵兒少權益的紙飛機射向高處揭開序幕，在充滿冒險及未知性的定向越野中，面對體能上的考驗外，還得善用圖像、謎語、方位等元素來破解謎題。

縣府團隊藉由設計多元議題的益智闖關，讓參賽隊伍必須透過合作模式來共同解決問題，進一步強化團隊合作及問題解決能力，期待能藉此培養兒少的多元適應能力，發展出全面性的社會素質，為未來的挑戰做好準備。

社會處長陳淑蘭則指出，透過活動不僅讓參加的兒少建立正向運動及健康成長的概念，也鼓勵孩子們積極正向生活、嚴拒檳榔菸酒等誘惑；活動中也將聯合國永續發展目標(SDGs)融入其中，提供參賽者環保水壺，除鼓勵多喝水及減少一次性用品使用，強化學習尊重和保護自然環境的重要性。