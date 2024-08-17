農曆7月連爆2起命案！　民俗專家示警：「冤親債主」來索命了

▲農曆7月高屏地區連爆2起命案！廖大乙示警。（圖／翻攝自Facebook／遊學太子爺）

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農曆7月高屏地區連爆2起命案！先是綽號「鴨頭」的37歲屏東角頭陳昫豪，15日在高雄左營區停車場被楊姓男子手持雙槍伏擊，腹部中彈送醫不治；再來是綽號「矮子賢」的周姓男子，昨（16日）因200萬元債務遭到3人殺害並棄屍滿州山區。對此，民俗專家廖大乙也透露，這就是農曆7月放假的「好兄弟、好姐妹」，回到人間向「冤親債主」討債了。

8月18日「中元節」前夕，高屏地區在農曆鬼月連爆2起江湖命案，也不免引發外界諸多聯想。對此，廖大乙表示，雖然農曆7月是好兄弟、好姐妹放暑假的階段，但從民俗上來說，仍會有相對的紀律和戒規不容打破。

然而，由於江湖人平時缺乏「正心正氣」，喜歡欺詐善良，因此這些人容易遇到「冤親債主」，尤其在鬼月更容易被追討，這些好兄弟、好姐妹會持「搜索票」追究過去的錯誤。對此，廖大乙也補充提醒，農曆7月最好不要出入8大場所，否則可能容易節外生枝。

回顧這2起命案，其實都與「債務」有關，「鴨頭」屏東角頭陳昫豪，因欠綽號「胖胖」的楊男50萬元賭債遲遲不還，而遭到楊男報復，槍手事後也自行向警方投案。據悉，來自屏東的35歲楊男體型高胖，除了有毒品前科，還曾加入詐騙集團，擔任集團中的B組組長。

而「矮子賢」周男則在屏東當地經營博弈店，曾分別借出150萬元和50萬元，給57歲的尤姓男子及55歲的宋姓男子。但由於2人無力還債，於是約周男出來「談判」，過程中尤男還帶上28歲的姪子同行。然而3人事前卻準備好兇器，並在談判中途突襲周男將其殺害棄屍。事實上，周男其實早在12年前，就曾經因為不滿老婆與莊男有一腿，而聯合2位朋友活活將對方打死，並因殺人罪遭判刑10年，如今「3打1殺人」的場景也再度重演。