嶺頂土地公找到了！遭偷走塞進黑色垃圾袋　警6小時內破案送祂回家

▲嶺頂土地公昨失竊，並遭丟棄至黑色垃圾袋中，警方6小時內破案將祂送回家。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮心形公路山上的嶺頂福神祠土地公昨(16日)被人偷走，民眾發現後立即報警。案經警方調閱監視器調查，發現為一名男子徒手竊取後騎車逃離，警方隨即組成專案小組循線追查，順利在6小時內查獲42歲的李姓犯嫌，以及被丟棄在黑色垃圾袋內的土地公神像，李嫌訊後依涉嫌刑法竊盜罪移請苗栗地檢署偵辦。

據管委會表示，嶺頂福神祠已有300多年歷史，而因其位置擁有360度的無死角視野，既可以俯瞰山下台61線新埔落日大道，還能欣賞海景，另外上山的產業道路有一處彎道宛如愛心形狀，被網友封為「心形公路」，讓嶺頂福神祠近年成為很夯的打卡熱點和賞景秘境。

然而，昨天中午卻有民眾發現，神龕裡的土地公神像竟不翼而飛，於是立即報警。警方獲報到場採證，並且調閱監視器後，發現為一名戴鴨舌帽、眼鏡的中年男子徒手將神像「拎」走，隨後騎車逃離現場。

經警方循線調查，於6小時內找到犯案的李姓男子，至於神像則被丟棄在福神祠涼亭旁黑色垃圾袋內，李嫌訊後依涉嫌刑法竊盜罪移請苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲民眾如發現可疑犯罪，務必向警方報案，警方絕對依法積極偵辦，以保障民眾生命及財產安全。

▲李姓男子徒手將土地公神像拎走，遭警方尋獲逮捕。（圖／翻攝fb通霄人(讚)出來）