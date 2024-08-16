3煞殺人動機曝！不爽「矮子賢」討債說話大聲　失控拔刀瘋狂連砍

▲屏東男追討200萬元債務反遭殺害棄屍，家屬悲痛認屍。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣恆春鎮日前驚傳命案！1名57歲周姓男子為了追討200萬元債務，與2名尤男、宋男共3人在14日晚間約出來談判，卻慘遭殺害棄屍滿州山區。據悉，尤男因不爽周男瘋狂指責，失去理智下拿出預藏的番刀狂砍。

據悉，綽號「矮子賢」的周男為博弈店老闆，因為周男曾借給47歲尤男150萬、45歲宋男50萬，為了追討200萬債務，周男與他們相約14日晚上談判，當天尤還找來28歲尤姓姪子帶著繩子、番刀一同前往。

談判過程中，因尤男不滿周男討債說話大聲、不斷指責，結果發生激烈爭吵，尤姓姪子與宋男便拿出繩子勒住周男脖子後，再由尤男拿出預藏的番刀，往周男身上狂砍，更坦言「砍了幾刀忘記了」，直到周男倒地沒了氣息才停下，再與其他2人將遺體棄置在滿州山區。

警方在15日上午獲報後進行追查，先在牡丹鄉發現周男的車子，驚見裡面滿是驚悚血跡，且車牌、行車紀錄器都被拔掉，而後從周男通聯記錄中找到最後聯繫者，就是尤、宋3人，整件殺人案才因此曝光，警方也在今早11時許於滿州山區找到周男遺體，至於詳細案情、是否還有共犯仍有待進一步調查釐清。