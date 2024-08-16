豎孤棚冠軍「戰神呂布」涉命案！陪叔叔殺人棄屍　4天後就要比賽

▲犯嫌28歲尤姓男子為屏東搶孤競賽中，知名的攻旗手之一，曾奪下2連霸。（圖／翻攝2022恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動臉書）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣恆春鎮日前驚傳命案！1名57歲周姓男子為了追討200萬元債務，與尤男、宋男共3人在14日晚間約出來談判，卻慘遭殺害棄屍滿州山區。其中犯嫌28歲尤男正是2019、2020年的恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，今年原本也將代表出賽，卻在比賽4天前成為命案嫌犯。

屏東恆春搶孤儀式是每年中元節必辦的重大活動，參賽隊伍必須在規定時間內疊羅漢，將攻旗手送上最高處奪旗，而尤男正是擔任比賽要角的攻旗手，人稱豎孤棚戰神「呂布」，在2019年24歲時就拿下豎孤棚冠軍，隔年2020年轉隊後仍順利完成二連霸紀錄，為恆春最強攻旗手之一。

今年搶孤儀式將在8月18日舉行，尤今年也繼續報名參賽，沒想到卻在比賽4天前，跟著叔叔痛下殺手，從最強攻旗手淪為命案的犯嫌之一。

▲周男被殺害後遭棄屍滿州山區。（圖／民眾提供）



回顧本案，周男為博弈店老闆，因為周男曾借給57歲尤男150萬、55歲宋男50萬，周男為了追討200萬債務，與他們相約談判，當時尤男帶著28歲尤姓姪子，並帶著繩子、番刀一同前往。

談判過程中因尤男不滿周男討債說話大聲、不斷指責，結果發生激烈爭吵，尤姓姪子與宋男便拿出繩子勒住周男脖子後，再由尤男拿出預藏的番刀，往周男身上狂砍，更坦言「砍了幾刀忘記了」，直到周男倒地沒了氣息才停下，再與其他2人將遺體棄置在滿州山區。