五角大廈：俄羅斯與伊朗「正在深化合作與雙邊關係」

▲俄羅斯前國防部長蕭依古（左）與伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（右）會面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

五角大廈副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）15日表示，隨著烏俄戰爭持續，俄羅斯與伊朗正在深化雙邊關係。而華府近期也向中東派遣航母，應對局勢發展。

《福斯新聞》報導，辛格在記者會上，被問及俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）本月訪問伊朗一事。她不願多加臆測，但稱「隨著俄羅斯持續進行在烏克蘭的非法戰爭，我們已經看到，俄羅斯與伊朗之間的合作與關係正在深化。」

關於加薩情勢，辛格也表示，「伊朗是有選擇的。我認為，如果談到以色列的防衛，我們已經非常明確地傳達了我們的訊息。我們將像4月13日那樣支持以色列的防衛。」

7月底，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡。伊朗誓言報復以色列，讓外界擔憂中東緊張局勢將進一步升級。本月初，烏克蘭也開始對俄羅斯展開大規模反攻，持續深入俄國國土。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）13日透露，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經下令航空母艦「林肯號」打擊群前往中東，增援航母「羅斯福號」打擊群增援，此外也派遣巡弋飛彈潛艦「喬治亞號」前往該區域。上述「美軍態勢調整」旨在改善保護美軍，並且增加對於以色列防衛的支持。

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