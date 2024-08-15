台男花1200給AV女優踩！許願失敗改戰TRE女員工　遭起底摸胸噁行徑

圖文／鏡週刊

TRE台北國際成人展上週末在新北市工商展覽中心舉行，多位大咖AV女優出席，吸引許多老司機朝聖，花錢跟心目中的女神互動，但一名PTT鄉民抱怨，花了1,200元許願給河北彩花踩卻不成功，只好讓TRE工作人員完成他的願望。沒想到這位鄉民卻被起底，近日在AGA成人動漫電玩展亂摸胸、揉屁股騷擾人，事後還想塞錢了事。

本屆TRE台北國際成人展有多位大咖AV女優出席，但有粉絲抱怨花了近4,000元跟三上悠亞互動，卻沒能實現事前說好的指定福利，痛批實在很敷衍，反倒是河北彩花可以勾手、十指緊扣、貼緊合照，獲得滿堂彩。

不過一名PTT鄉民表示，他花了1,200元只有跟河北牽手拍一張照片，根本沒有十指交扣，「體感時間不到5秒1200就沒了，蛤」，並透露原本想請河北踩在他的身上卻被拒絕，幸好結束前找到願意踩他的工作人員，讓他直呼好爽，並附上他被工作人員踩、手比讚的照片。

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然而這位「好爽」的鄉民卻被起底，近日在AGA成人動漫電玩展亂摸胸部，被抓包還想塞錢了事，「我看你上次被罵過之後根本就沒有改嘛！跟你說啦，你的文出來之後也有其他coser跟我說你去騷擾人家」，抝互動、亂揉屁股樣樣來，怒轟他這麼想體驗可以去買情趣用品、VR裝置，「可不可以拜託你有慾望就在家裡發洩就好阿，出來逛展就不要在那邊夏夕夏景了」。

對此，該名鄉民發文道歉，並表示自己被警告後就沒有繼續了，雖然沒被趕走但有被維安人員跟蹤，「總之再次抱歉」。

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