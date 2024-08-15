一路被酒測臨檢3次...騎士怨：為什麼叫我吹？警所長耐心解釋

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局南昌路派出所，3日晚間11時許開始於南海路上執行酒測臨檢勤務，4日凌晨，1名機車騎士遭攔下，卻向警員抱怨「一路上就有3個臨檢站」，認為臨檢站實在太過集中，帶班警所長劉張長誠上前關心，並解釋主要針對各分局轄區酒駕熱點設置臨檢站，以遏止酒駕歪風。

警方指出，3日晚間11時許，北市中正二分局南昌路派出所長劉張長誠帶班，4名警力站在南海路上設置酒測臨檢站，2名警員攔查到1名機車騎士，騎士卻不斷向警員抱怨，警所長立刻上前了解狀況，原來是騎士不滿臨檢站太過密集，一段路就有3個臨檢站，所以才忍不住抱怨，剛剛才被臨檢過，「為什麼叫我吹？」

▲機車騎士向警員抱怨，一路上臨檢站太密集，一段路就被攔查3次。(圖／記者邱中岳翻攝）

劉張長誠聽聞後，立刻向騎士解釋，設置臨檢站的地點都是針對各分局轄區酒駕高發熱點，根據《警察職權行使法》第6條，「警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分」，經機關主官核准後實施，程序均符合法令規定。

▲機車騎士一路被臨檢站攔查3次不滿抱怨，南昌路派出所所長劉張長誠（右1）解釋原因。(圖／記者邱中岳翻攝）

最後騎士還是配合警員吹酒測感知器，確定沒有酒駕疑慮後放行，警方表示，開車民眾行經警方實施酒測勤務之路檢地點，請務必配合執勤員警指揮並減速慢行，依據員警現場狀況配合實施酒測，共同維護行車安全秩序，以保障人民生命財產。