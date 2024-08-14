柯文哲政治獻金報假帳　北檢約談會計師端木正

▲柯文哲競選總統時委託會計師端木正處理政治獻金申報事宜。（資料照／民眾黨提供）

記者劉昌松／台北報導

在政壇掀起波瀾的民眾黨主席柯文哲政治獻金案，藍綠陣營指控柯文哲團隊侵占民間捐款，向監察院申報偽造的獻金收支紀錄，雖民眾黨自清調查後，認為全案是起因於簽證會計師端木正漏報單據、便宜行事，導致民眾黨受害遭質疑，台北地檢署調閱監察院資料後，為了解實際申報內容與憑據，對端木正展開搜索約談行動。北檢對此不予證實。

根據民眾黨12日記者會公布的內部調查，柯文哲參選2024總統大選的獻金收支單據，都委由會計師端木正進行申報，民眾黨指控端木正漏報、誤報17筆款項，然後自行將近2千萬元的競選支出「調節」給時樂股份、尼奧創意行銷、木可公關行銷等3間公司。柯文哲當天在網路直播中表示，這件事情「不是污錢，是烏龍」。

端木正13日以精華會計師事務所名義發聲明，表示「會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。」聲明並強調將繼續秉持「誠信正直」提供客戶優質服務，遵循專業規範執行相關業務。

但從監察院公布柯文哲大選政治獻金申報紀錄開始，首先引起討論的是有近4千萬元支付給木可公關，其中有700萬元支出名義是「授權金」，因木可公司負責人李文娟正好是柯文哲競選總部財務長李文宗的妹妹，外界懷疑支出名目與金錢實際用途。

此外，時樂與尼奧2公司也公開澄清，否認收到柯文哲獻金申報中的3筆、共916萬元的活動與行銷費用，並表示沒開過相關收據發票，更引發爭議。台北地檢署在12日主動分案偵辦後，國民黨與基進黨民代也先後到北檢告發柯文哲與妻子陳珮琪，李文宗、李文娟兄妹，會計師端木正等5人，分別涉嫌《刑法》偽造文書罪、背信、《政治獻金法》、《洗錢防制法》等多項罪嫌。