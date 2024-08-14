BMW i8吸睛上街竟掛假牌！遇紅燈停警車後　車主嘆：賣車改運

記者鄧木卿／台中報導

台中市33歲蔡姓男子開輛BMW電動車i8外出，碰上紅燈時就停在巡邏警車後方，員警瞥了一眼，使用警用m-police系統查詢車牌，猛然發現車牌是保時捷，但車子卻是BMW，明顯不符，經攔查詢問，蔡嫌辯稱花了700多萬元購買，沒想到因為車子未檢驗，牌照遭註銷，網友好意給他一副車牌，竟是偽造的，不但收下罰單還被送辦，他不禁大嘆，乾脆賣掉車子改改運。

▲▼1輛千萬跑車行駛街頭，被巡邏員警查出懸掛偽牌。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明所副所長謝宗瑋，日前騎機車巡邏到龍富十五路、益豐路口停等紅燈，後方1輛白色跑車吸引注意，謝員使用警用m-police系統查詢車牌，發現車子與車牌所登載之車款明顯不符，立即要求停車受檢。

蔡嫌起初對於員警的詢問有問必答，很開心的說當時以二手價買車，還花了700多萬元整理維修，本是喜事一樁，沒想到卻接連遇到車子因為未檢驗牌照遭註銷，為了能順利上路，冒險從網友那裡取得車牌，不料懸掛不到1個禮拜就被攔查。

員警進一步檢視車牌，發現車牌背面防偽雷射雕刻已遭刻意刮除，整體車牌異常輕薄，確定為偽造車牌，恐吃上刑事官司，這下蔡男徹底慌了，百口莫辯，一直辯稱不清楚車牌是偽造。

蔡嫌因使用偽變造車牌，依據道路交通管理處罰條例規定，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，並依涉犯偽造特種文書罪，依法移送台中檢察署偵辦，蔡大嘆等案子結束後，決定將車子賣掉消除厄運。