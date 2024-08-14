轟柯文哲夫妻犯6罪　林楚茵：有事屬下扛就是製造余文

▲林楚茵時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報案波瀾不斷，儘管已召開記者會說明，指會計師端木正報假帳，仍有質疑聲浪。民進黨立委林楚茵認為，柯文哲與妻子陳佩琪二人犯下六罪，「有事讓屬下扛，是製造余文」。

林楚茵指出，柯文哲違法作假帳又收回捐，涉及《政治獻金法》第2條「有償對價不能為政治獻金」、《商業會計法》第71條及72條「利用不正方法，致使會計事項或財務報表發生不實之結果」。陳珮琪也不惶多讓，非法設立人頭公司，同樣恐觸犯《刑法》第214條「使公務員登載不實」、《公務員服務法》第14條「公務員不得經營商業」、《貪污治罪條例》第5條「利用職務機會詐取財物」。

林楚茵表示，根據《政治獻金法》第21條，會計報告書要由政黨及政治團體負責人或代表人簽名或蓋章，柯文哲作為台灣民眾黨黨主席，不是一句會計師便宜行事就可以蒙混過去；而黃珊珊說木可今年捐給民眾黨170萬元，還說這是活動盈餘，但《政治獻金法》第2條規定，政治獻金必須無償、無對價提供，請問木可公司這樣還能說政治獻金？

另外，林楚茵說，《商業會計法》第71條、72條規定，商業負責人「故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果。」處5年以下有期徒刑。這次民眾黨宣稱是端木正自行調節帳目，身為政黨負責人沒有責任？

至於陳佩琪自爆違法開設人頭公司，林楚茵表示，觸犯《刑法》第214條「使公務員登載不實」；而公立醫院醫師具有公務員身分，依據《公務員服務法》第14條第1項規定，「公務員不得經營商業」；另外，公立醫院醫師設有不開業獎金，如果陳佩琪兼職又申領不開業獎金，甚至可能違反貪污治罪條例第5條「利用職務機會詐取財物罪」。

林楚茵質疑，曾說不會出現第二個余文的柯文哲，現在卻任用親信、帳目不清、推卸責任，還要提告端木正，身為總統候選人又是黨主席，有事屬下扛就是製造余文。