歐洲熱浪飆52度高溫　西西里湖泊乾涸後「復活」了

▲歐洲被熱浪襲擊，各地極端高溫。（示意圖／達志／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

全球氣溫屢創新高，西班牙各地都出現40幾度的異常高溫，馬德里更飆上52度，義大利也有14個城市發布「極端高溫」警報。義大利西西里島7月持續高溫，再加上極少降雨量，使島上唯一的天然湖泊「佩爾古薩湖」（Pergusa Lake）乾涸見底。近日連下了幾場雨後，湖泊「復活」了，民眾直呼「雨水會創造奇蹟！」

西班牙巴塞隆納全球健康研究院（ISGlobal）發布的研究報告顯示，2023年，歐洲地區因高溫，導致超過4.7萬人死亡，希臘、保加利亞、義大利和西班牙，是受高溫影響導致死亡率最高的國家。當局也呼籲，極端熱浪恐將重創西班牙東北部，希望民眾多加注意，避免造成熱傷害。

▲義大利西西里島發生乾旱危機。（示意圖／達志／美聯社）

西西里島的阿格里真托是義大利重要的旅遊城鎮，被「米其林旅遊指南」評為三星級旅遊推薦，擁有古建築遺址和大量的出土文物，世界文化遺產「神殿之谷」也在此地。

西西里島阿格里真托省首府在7月發出聲明表示，義大利南部西西里島，面臨20年來最嚴重的乾旱危機，儲備水消秏到了臨界點，供水基礎設施又老舊滲漏，讓缺水情況更加嚴重，影響了觀光和農業，「西西里島嚴重乾旱，遊客被拒之門外。」

當時，西西里島在過去12個月以來，降雨量只有250毫米。

環境協會水資源指出，佩爾古薩湖是候鳥從非洲到歐洲的必經之路，也是上百物種遷徙停靠的第一站，但「原本看得到的水，已經全部消失了」。

「雨水會創造奇蹟！」民眾指出，面臨一個月的嚴重乾旱後，西西里這幾天連下了好幾場大雨，把佩爾古薩湖重新填滿了水，漂亮的天然湖泊在這幾天的雨後「復活」。