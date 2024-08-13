台南惡火5死獨留大女兒！媽生前驕傲貼文「超棒的你」成最後祝福

▲台南5死惡火，大女兒出國演出逃劫，媽媽生前發文成最後祝福。（圖／翻攝家屬IG）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南六甲區珊瑚路一處農機行今(13日)凌晨發生火警，導致陳姓一家五口逃生不及葬身火窟，僅13歲大女兒因跟隨舞團出國演出，逃過一劫。而媽媽生前還驕傲發文，貼出女兒在機場與舞團的合照表示，「好好享受得來不易的機會，…，超棒的你」，沒想到竟成了最後的祝福。

據了解，陳家大女兒因參加扯鈴民俗舞蹈，昨(12日)下午跟著舞團一同搭機遠赴義大利表演，因此逃過一劫，但沒想到飛機都還沒落地，就在機上接獲噩耗，舞團老師緊急帶著大女兒從杜拜再搭機返台。據了解，舞團老師及同學都相當不捨，團長也難過得在臉書上發文，「心情真的不好受，錐心之痛⋯難以言喻⋯」。

▲一樓出入口因擺滿雜物，造成逃生及救援困難 。（圖／記者吳世龍攝）

此外，媽媽生前也曾貼出女兒開心與舞團合影的照片表示，「好好享受得來不易的機會！10年來犧牲假日團練排舞基本功累積經驗～得來的機會！前進義大利????????參加國際藝術節～超棒的你～也期待你與我們分享」，一字一句充滿著驕傲與疼愛，沒想到竟成了最後的祝福，不禁令人鼻酸。

初步調查，45歲陳姓屋主專營農機具買賣、維修，建物一樓堆放許多雜物，堵住逃生入口，屋內也因擺滿農機具，造成消防人員無法入內搶救，只好破壞3樓的加蓋鐵皮屋，開出洞口後，才得以進入救援。





▲事發當下火勢猛烈，且有煙囪效應造成屋內5人逃生不及，不幸喪命。（圖／記者吳世龍攝）

然而，因建物內有樓梯、天井，導致煙囪效應，陳姓屋主與38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒無法向下逃生，最終受困3樓鐵皮屋曬衣間內，不幸身亡，至於詳細的起火原因，仍待進一步調查釐清。