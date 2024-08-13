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英「跳水王子」戴利宣布退役哭了！　下秒尬笑：獎牌忘在選手村

▲▼英國30歲「跳水王子」戴利（Tom Daley）與搭檔威廉斯（Noah Williams）在巴黎奧運摘下雙人10公尺跳台銀牌。（圖／VCG）

▲英國「跳水王子」戴利與搭檔威廉斯在巴黎奧運摘下雙人10公尺跳台銀牌。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

英國30歲「跳水王子」戴利（Tom Daley）與搭檔威廉斯（Noah Williams）在巴黎奧運摘下雙人10公尺跳台銀牌，成為英國第一位獲得5面奧運獎牌的跳水運動員，而他也在直播訪問中，含淚宣布退役。不過，就在戴利淚別舞台後，竟尷尬坦承，他把銀牌忘在選手村了。

今年已經是第5次參加奧運的戴利，在巴黎奧運後宣布退休，他接受媒體訪問時，難掩激動情緒，落淚表示，「這太讓人難以承受了，我沒想過會就這樣結束，但我對自己的職業生涯感到非常自豪，和你的運動生涯說再見很難，有很多事情需要處理，但我認為現在是正確的時候。」

戴利接受《天空新聞》訪問時，感謝了奧斯卡編劇丈夫達斯汀（Dustin Lance Black）對家庭的付出，「他是我能夠繼續做所有事情的最大原因，可以繼續訓練、參加比賽，我的這面獎牌全歸功於他。」

講到感動之處時，戴利卻一臉尷尬地說，「遺憾的是，我把獎牌忘在巴黎選手村裡了。」現場記者也立刻詢問是怎麼回事，他解釋是因為把獎牌收在自己編織的包包裡，但包包不小心遺落在床底下，「但已經找到了，它已經在回倫敦的路上，只是現在不在我手上。」

戴利14歲時首次參加2008年的奧運，又於2012年、2016年、2020年及今年分別在奧運上拿下1金、1銀、3銅的好成績，成為英國第一位獲得5面奧運獎牌的跳水運動員。

戴利說，他已經準備好迎接退役生活，「我報名洛杉磯時尚設計商業學院（FIDM）的課程，準備學習如何縫紉，事實上，我已經設計了幾款內衣，目前也打算公開銷售，我希望明年也能設計出新款泳衣。」

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