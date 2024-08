英「跳水王子」戴利宣布退役哭了！　下秒尬笑：獎牌忘在選手村

▲英國「跳水王子」戴利與搭檔威廉斯在巴黎奧運摘下雙人10公尺跳台銀牌。(圖/VCG)



記者張方瑀/綜合報導

英國30歲「跳水王子」戴利(Tom Daley)與搭檔威廉斯(Noah Williams)在巴黎奧運摘下雙人10公尺跳台銀牌,成為英國第一位獲得5面奧運獎牌的跳水運動員,而他也在直播訪問中,含淚宣布退役。不過,就在戴利淚別舞台後,竟尷尬坦承,他把銀牌忘在選手村了。

今年已經是第5次參加奧運的戴利,在巴黎奧運後宣布退休,他接受媒體訪問時,難掩激動情緒,落淚表示,「這太讓人難以承受了,我沒想過會就這樣結束,但我對自己的職業生涯感到非常自豪,和你的運動生涯說再見很難,有很多事情需要處理,但我認為現在是正確的時候。」

This is an emotional watch!



Tom Daley spoke to the BBC moments after announcing he will retire from diving. #BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/hZfHABBpN0