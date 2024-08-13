聊天單回1符號讓他超怒「家教差」　一票人共鳴：會瞬間不想再聊

▲聊天中出現1符號讓人生氣，他直呼「是家教太差，不知道對別人講話需要有禮貌嗎」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／趙蔡州報導

社群平台、通訊軟體幾乎已經是現代人交流必備的工具，有一名網友近日在Threads表示，有些朋友、同事在傳訊息時，會單獨使用「？」來回應，他認為這個舉動超級沒有禮貌，貼文一出立刻引發兩派網友論戰。

原PO在Threads表示，有些人回覆訊息時，會單獨回一個「？」，讓他看了非常不滿，直呼真的不懂這些人腦袋在想什麼，是教育程度太低，沒辦法說出完整句子，還是家教太差，不知道對別人講話需要有禮貌嗎。

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貼出一出立刻引發網友熱議，有一派網友認同原PO的觀點，「我老闆會這樣回客戶，我就有罵過他一次不要這樣，很沒禮貌」、「收到一個問號真的會瞬間暴怒」、「真的蠻沒有禮貌的，每次只收到『？』，就瞬間不想聊了」、「同感，因為我自己不耐煩的時候，就會單回問號」。

另一派網友則不認同，「可能要看情況，有些提問真的很值得一個『？』啊」、「我回問號的意思無非就是想省下這些字：我不知道你在說什麼，請說明的具體一點，不然我不知道要怎麼回答」、「如果整句都看不出來到底在講什麼，爛到不知道從哪裡開始吐嘈，就只值一個？啊，不然怎辦」。