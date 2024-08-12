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行動電源充電中自燃起火　請謹慎使用切勿貪圖一時方便

▲台南市永康區，發生一起臥室床鋪鋰電池行動電源充電中爆炸自燃火災案件，造成透天住宅燒損。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區，發生一起臥室床鋪鋰電池行動電源充電中爆炸自燃火災案件，造成透天住宅燒損。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鋰電池為目前及未來電池主流，舉凡行動電源、空拍機、汽車、機車、自行車、手機、筆電及電動工具等，皆須依靠鋰電池來供電，以維持運作，不僅國內經常傳出鋰電池自燃發生火災，連國外鋰電池造成重大災害之事故亦時有所聞，實在得小心謹慎使用。

日前於台南市永康區，發生一起臥室床鋪鋰電池行動電源充電中爆炸自燃火災案件，造成透天住宅燒損。住戶發現後進行初步滅火並撥打119報案，消防車組到達時，發現灰黑色濃煙由4樓窗戶處竄燒出，指揮官立即指揮所屬消防員進行逐層搜索及滅火攻擊，火勢順利撲滅，並未延燒鄰屋且無人員傷亡。

▲台南市永康區，發生一起臥室床鋪鋰電池行動電源充電中爆炸自燃火災案件，造成透天住宅燒損。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經消防局火災調查，發現係住戶上班前於床鋪進行鋰電池行動電源充電，下班後即可完成充電，但過程中，因故鋰電池發生爆炸自燃，引燃衣服及棉被等易燃可燃物後造成擴大燃燒。鑒於鋰電池經常發生火災，消防局提供下列建議，在您選購或使用時多加留心，以降低鋰電池火災風險。

▲台南市永康區，發生一起臥室床鋪鋰電池行動電源充電中爆炸自燃火災案件，造成透天住宅燒損。（圖／記者林東良翻攝，下同）

1、鋰電池模組充電處請勿放置可燃物，應選擇適當之處所充電，以避免當鋰電池「過充」或故障，發生爆炸自燃引起火災。2、鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池，以避免當安全裝置故障或失效時，發生「過充」情形而引發火災。3、閒置或損壞之鋰電池、鋰電池模組或鋰電池電器，建議收納放置於金屬容器或回收交由專業人員處理，切勿隨意放置或堆疊放置。4、請選購具合格標章之鋰電池產品。5、鋰電池模組，勿自行改造，請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。

6、鋰電池模組，應避免摔碰或撞擊，尤其應避免穿刺。7、鋰電池模組，應避免陽光直射或高溫等環境。8、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常鋰電池模組移置無可燃物之安全處所。9、鋰電池相關產品發生火災，請撥打119報案，當火勢還小時可以初期滅火，建議以｢水｣來滅火(如室內消防栓、自來水管或容器裝水)，持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅。

▲台南市永康區，發生一起臥室床鋪鋰電池行動電源充電中爆炸自燃火災案件，造成透天住宅燒損。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民朋友，請選購具合格標章之鋰電池電器產品，當鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池，以避免發生「過充」而引發火災；睡眠前，切勿因一時方便，將鋰電池（行動電源）充電過夜。


消防局李明峯局長提醒民眾，鋰電池模組充電處請勿放置可燃物，應選擇適當之處所充電，以避免當鋰電池「過充」或故障，發生爆炸自燃引起火災，此外，一般住宅場所請設置住宅用火災警報器，及早警覺火災發生，以達成減少火災、避免傷亡及降低財務損失目標。

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