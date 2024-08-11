再1公里就到家…廚師下班撞闖燈轎車噴飛亡　補教女師獲免囚

▲38歲廚師下班騎車返家，遭補教女師撞飛身亡。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／新北報導

新北市中和區一名戴姓男子(38歲)深夜自居酒屋下班，騎車返家途中，遭闖紅燈的補教女師攔腰撞噴，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。新北地院考量女子與戴男達成調解，並賠償完畢，依過失致死罪處6月、緩刑2年，提供120小時義務勞務。

回顧此案，戴男在北市公館某間居酒屋擔任廚師，2023年7月6日凌晨2時許，戴下班騎著Gogoro電動機車要返回中和華新路住處，沿安樂路通過景平路口時，遭闖紅燈的轎車攔腰撞上，當場噴飛導致頭部重創，轎車右車門板金更嚴重凹陷，可見當時撞擊力道之大。

肇事駕駛補習班劉姓女老師(24歲)下車見戴男慘狀，嚇得癱軟在地，而戴男經送醫搶救後，因多處骨折併內出血引起創傷性休克，於凌晨3時許宣告不治，事實上戴男僅剩1公里就到家，卻不幸遇上死劫。

檢方指出，劉女行經有號誌管制路口，卻未依號誌管制闖紅燈行駛，為肇事主因，依過失致死罪起訴。

法官審酌，劉女犯後坦承犯行，容有悔意，且與被害人家屬達成調解並已賠償所受損害，家屬亦同意給予緩刑機會，依過失致死罪判處6月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，應向刑事案件執行機關指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120小時義務勞務。可上訴。