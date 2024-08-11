台中閃燈路口驚悚車禍！18歲騎士遭撞飛　重摔昏迷送醫搶救

記者白珈陽／台中報導

台中市東區今天（11日）凌晨發生一起驚悚車禍，1名18歲吳姓騎士行經閃燈路口，遭1輛右側駛來的銀色轎車撞擊，吳男當場彈飛離地約2公尺、噴飛數公尺遠，隨後重摔在地疑陷入昏迷，送往中國醫藥大學附設醫院搶救。據路口監視器顯示，雙方車速都不慢，也都未依規減速停讓，詳細肇因及經過由交通大隊進一步釐清。

▲18歲吳姓騎士行經閃燈路口，遭1輛右側駛來的銀色轎車撞擊，疑陷入昏迷送醫搶救。（圖／民眾提供）



根據路口監視器及另1名機車騎士的行車紀錄器顯示，當時路口號誌為閃燈，行車記錄器的騎士行經路口減速慢行，未料後方突有1部機車疾速向前行駛，還未過路口一半就被1輛從右側出現的銀色轎車撞擊，撞擊力道猛烈，騎士噴飛數公尺，機車車頭全毀，轎車擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀。

▲▼吳姓騎士行經閃燈路口，遭1輛右側駛來的銀色轎車撞擊，吳男當場彈飛離地約2公尺、噴飛數公尺遠。（圖／民眾提供）

警方調查，吳姓男子（18歲）今天凌晨12時03分，騎車沿東英路由北往南直行，尹姓男子（30歲）駕駛自小客車沿自由路由西往東直行，雙方在路口發生碰撞，其中吳男送往中國醫藥大學附設醫院救治，尹男則頭部輕傷自行就醫。

尹男辯稱，他看到號誌變換突然變成閃燈，才通過路口；不過警方查出，該處號誌燈已從事發前1個小時即是閃燈號誌，詳細肇事原因由交通大隊分析鑑定。

▲尹男車輛保桿毀損，擋風玻璃裂成蜘蛛網狀。（圖／民眾提供）