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她獨創「袋鼠霹靂舞」0分淘汰卻爆紅！　魔性片段全網瘋傳

▲▼ 澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn）獨創「袋鼠」舞步被淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn）出征巴黎奧運，在9日比賽中表演「袋鼠」等一系列獨創舞步，儘管因此連續3場被評為0分而淘汰，卻意外在網路上爆紅，她自信舞動的片段，更在社群媒體上瘋傳。

NBC、BBC、美聯社等外媒報導，儘管並非毫無技巧，瑞根的創意舞步仍讓網友大吃一驚。只見她單腳站立，在身體往後仰的同時，把雙臂彎向耳朵，或者側身躺下、觸摸腳尖，翻身後又重複一次動作。

36歲的瑞根是雪梨麥覺理大學（Macquarie University）講師，並且擁有文化研究學位，儘管她在積分賽階段沒有贏得任何一場比賽，未能進入之後幾輪的賽事，仍被廣泛視為澳洲最棒的女性霹靂舞者之一，曾代表國家在2021、2022、2023年參加世界錦標賽。

由於霹靂舞的成績一部分取決於創意，加上其他選手比自己年輕許多，因此瑞根認為，自己最大優勢就是獨特舞步，她深知這種表演不會得到高分，但仍希望獲得粉絲認可。

瑞根說，「比較年輕的選手，在力量、體能與爆發力方面都很出色，但年紀比較大的選手，能夠為舞蹈帶來不同程度的成熟度。我的專長是風格與創意，而不是許多舞者那樣的活潑或強大動作。」

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