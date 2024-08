她獨創「袋鼠霹靂舞」0分淘汰卻爆紅！　魔性片段全網瘋傳

▲澳洲霹靂舞選手瑞根(Rachael Gunn)獨創「袋鼠」舞步被淘汰。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

澳洲霹靂舞選手瑞根(Rachael Gunn)出征巴黎奧運,在9日比賽中表演「袋鼠」等一系列獨創舞步,儘管因此連續3場被評為0分而淘汰,卻意外在網路上爆紅,她自信舞動的片段,更在社群媒體上瘋傳。

NBC、BBC、美聯社等外媒報導,儘管並非毫無技巧,瑞根的創意舞步仍讓網友大吃一驚。只見她單腳站立,在身體往後仰的同時,把雙臂彎向耳朵,或者側身躺下、觸摸腳尖,翻身後又重複一次動作。

what the husband in anatomy of a fall was doing before he fell off the roof pic.twitter.com/2zbulkFhdc