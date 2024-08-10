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影視巨擘宣布大裁員！　「2千名員工」將失業了

派拉蒙美國大裁員　預計2000人將丟飯碗

▲派拉蒙全球（Paramount Global）宣布將裁減約15%的美國員工，等同約2,000個職位。（派拉蒙提供）

文／鏡週刊

派拉蒙全球（Paramount Global）宣布將裁減約15%的美國員工，等同約2,000個職位，這是派拉蒙在與天舞傳媒（Skydance Media）合併前為了削減成本而做出的決策。此次裁員預計在接下來幾週內展開，並將在年底前完成。這波裁員將主要影響市場與傳播部門，以及財務、法律、科技等部門的員工。

此外，派拉蒙全球也提及了60億美元（約新台幣1,942億元）的虧損，主因為其有線電視網路的價值下滑。派拉蒙全球表示，此次虧損反映了傳統電視市場的變化，以及與天舞傳媒交易所形成的公司總市值。

儘管面臨傳統電視業的困境，派拉蒙全球的串流媒體業務在本季度獲得意料之外的盈利。Paramount+串流媒體服務報告顯示，本季度營業收入達2,600萬美元，扭轉了去年同期的4.24億美元虧損。收益源於訂閱數和廣告收入的增長。公司預期，到2025年，Paramount+在美國市場將開始盈利。

然而，公司第2季度的總收入為68.1億美元，較預期的72.1億美元有所下降，下降幅度達11%。收入下降主要歸因於電視授權、廣告和有線訂閱銷售的減少。此外，公司股價在盤後交易中上漲了超過5%。

派拉蒙全球的股價在今年迄今已下跌了31%，主要因為有線電視訂閱數量下降以及電視廣告市場疲軟。


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