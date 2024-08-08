抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰超重150克失格　無緣獎牌

▲印度角力女將佛加特賽前因體重超重被取消參賽資格，將無法獲得任何奧運獎牌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度角力女將佛加特（Vinesh Phogat）闖進巴黎奧運女子50公斤級自由式摔角決賽，但就在金牌戰開始之前，體重超重150公克被取消資格。其實佛加特為了賽前秤重，沒吃東西、剪掉頭髮、甚至抽血，不過最終仍未能把體重降至合格範圍內。

每日郵報報導，佛加特原定要與美國選手希爾德布蘭特（Sarah Hildebrandt），也有希望成為印度史上第一面奧運摔角金牌得主，但賽前因體重超重被取消參賽資格。然而為了參賽，其實佛加特早已瘦了接近3公斤。

NDTV、今日印度（India Today）指出，佛加特接受嚴格減重，但6日測量體重時發現增加1公斤，這也意味著若想要上場和美國選手決勝負，就必須採取更多行動，她在6日結束比賽之後直接進入訓練，沒有用餐，另外還進行高強度桑拿、斷髮，後來甚至抽血，只為了達到參賽標準。

除此之外，佛加特幾乎整晚跳繩、慢跑、騎腳踏車等，用盡一切方法，但還是無法把體重降至合格範圍內。在佛加特被取消資格之後沒多久因脫水而暈倒，被送往奧運選手村綜合醫院治療。

印度奧會發聲明表示，團隊已連夜盡最大努力，但佛加特體重仍超過50公斤，也請外界尊重她的隱私，並把注意力集中在比賽上。由於佛加特是被取消參賽資格，因此無法獲得任何奧運獎牌，排名將會在所有參賽選手之中墊底。