　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰超重150克失格　無緣獎牌

▲▼ 印度角力女將佛加特（Vinesh Phogat）。（圖／路透）

▲印度角力女將佛加特賽前因體重超重被取消參賽資格，將無法獲得任何奧運獎牌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度角力女將佛加特（Vinesh Phogat）闖進巴黎奧運女子50公斤級自由式摔角決賽，但就在金牌戰開始之前，體重超重150公克被取消資格。其實佛加特為了賽前秤重，沒吃東西、剪掉頭髮、甚至抽血，不過最終仍未能把體重降至合格範圍內。

每日郵報報導，佛加特原定要與美國選手希爾德布蘭特（Sarah Hildebrandt），也有希望成為印度史上第一面奧運摔角金牌得主，但賽前因體重超重被取消參賽資格。然而為了參賽，其實佛加特早已瘦了接近3公斤。

NDTV、今日印度（India Today）指出，佛加特接受嚴格減重，但6日測量體重時發現增加1公斤，這也意味著若想要上場和美國選手決勝負，就必須採取更多行動，她在6日結束比賽之後直接進入訓練，沒有用餐，另外還進行高強度桑拿、斷髮，後來甚至抽血，只為了達到參賽標準。

除此之外，佛加特幾乎整晚跳繩、慢跑、騎腳踏車等，用盡一切方法，但還是無法把體重降至合格範圍內。在佛加特被取消資格之後沒多久因脫水而暈倒，被送往奧運選手村綜合醫院治療。

印度奧會發聲明表示，團隊已連夜盡最大努力，但佛加特體重仍超過50公斤，也請外界尊重她的隱私，並把注意力集中在比賽上。由於佛加特是被取消參賽資格，因此無法獲得任何奧運獎牌，排名將會在所有參賽選手之中墊底。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰「超重150克」失格
LIVE／王齊麟再發聲「真的有點過分」　林郁婷進金牌戰！對手
對林郁婷比X遭出征　女拳手IG「改成不公開」
模仿全紅嬋「水花消失術」他頭破血流！　網傻眼：生命消失術
聲援林郁婷！他曝訓練對象「都我們幾個臭男生」：她才54～57
美國奧運稱霸中國緊追！　中華隊最新排名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

張本智和帶傷上陣？賽中狂按摩網心疼　教練認：左腿不太舒服

抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰超重150克失格　無緣獎牌

撐竿跳奪銅！加拿大辣妹「狂扭電臀」嗨翻　超斜槓副業是拍AV

懷胎5個月一屍兩命　21歲準媽媽在家「小睡一下」再也沒醒來

真主黨預告「報復攻擊目標」！ 　以色列警告：傷害平民將加倍奉還

父子度假試手氣　挖出「橡皮擦大2克拉鑽石」今年發現第二大顆

「為什麼是我」克莉芙金牌戰前吐心聲　受性別爭議極大影響

現金、房車和鑽石！　各國「奧運金牌選手」獎勵比一比

林郁婷遭對手比X　外國網友也看不下去：土耳其選手「該取消資格」

哈日族有福了！日本記名「Suica」西瓜卡最快秋天重新上市

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

張本智和帶傷上陣？賽中狂按摩網心疼　教練認：左腿不太舒服

抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰超重150克失格　無緣獎牌

撐竿跳奪銅！加拿大辣妹「狂扭電臀」嗨翻　超斜槓副業是拍AV

懷胎5個月一屍兩命　21歲準媽媽在家「小睡一下」再也沒醒來

真主黨預告「報復攻擊目標」！ 　以色列警告：傷害平民將加倍奉還

父子度假試手氣　挖出「橡皮擦大2克拉鑽石」今年發現第二大顆

「為什麼是我」克莉芙金牌戰前吐心聲　受性別爭議極大影響

現金、房車和鑽石！　各國「奧運金牌選手」獎勵比一比

林郁婷遭對手比X　外國網友也看不下去：土耳其選手「該取消資格」

哈日族有福了！日本記名「Suica」西瓜卡最快秋天重新上市

車手黑吃黑害他被清算　砲灰男求情：我還欠詐團12萬

見機車鑰匙沒拔直接偷騎走　被攔查他認了：要騎去台大校園散步

全紅嬋「生在台灣會怎樣」　PTT一致喊更慘！曝恐從事1職業

變態「救援隊愛爸」棄養11喵星人　餓到大吃小...留滿屋屍骨

曾夜排買《哈利波特》：太羞恥！　女主播轟J.K.羅琳：我竟是霸凌者書迷

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　黃揚明揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

張本智和帶傷上陣？賽中狂按摩網心疼　教練認：左腿不太舒服

各國少見啤酒任挑！中藥鹹酥雞香氣無敵　桃園隱藏版5星餐酒館

【廣編】股市震盪資金轉向房市「回台資金1300億」解封　高雄亞灣、前金區再掀熱潮

2業者晚鳥機票優惠！日韓機票5888元起　搭遊輪海上看熱海花火

國際熱門新聞

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

女移工性侵星國男雇主　還視訊男友

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」

中國籍男子持刀搶大阪珠寶店！店員遭刺亡

二手店挖寶　女買到200年前黃金手環

前後都是臉！法國隊「人臉泳帽」超驚人

陸男大阪搶6300萬名錶　店員被刺傷宣告不治

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

烏克蘭傳首度攻進俄本土！　普丁急控：大規模挑釁行為

鬧鐘設超多！護理師提醒「賴床怪」：會變胖喔

JK羅琳酸林郁婷遭洗版　怒嗆網友荒謬

更多熱門

相關新聞

全紅嬋「生在台灣會怎樣」　PTT一致喊更慘

全紅嬋「生在台灣會怎樣」　PTT一致喊更慘

17歲全紅嬋靠「水花消失術」讓全世界驚艷，更是大陸史上「最年輕的三金王」。對此，有台灣網友假設性發問，「全紅嬋如果出生在台灣會怎樣？」鄉民紛紛嘆氣，「沒人培養啊，頂多國高中出來打工這樣」、「台灣大概就是8+9」；許多人也點出台灣體壇的困境，「台灣不重視體育，在台灣會更慘！」

曾夜排買《哈利波特》：太羞恥！女主播轟J.K.羅琳

曾夜排買《哈利波特》：太羞恥！女主播轟J.K.羅琳

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

土耳其女拳手IG帳號「改成不公開」！

土耳其女拳手IG帳號「改成不公開」！

美國田徑選手霍爾逆轉奪金！

美國田徑選手霍爾逆轉奪金！

關鍵字：

2024奧運2024奧運摔角佛加特

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面