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16歲的吸一口　「販毒搶劫坐牢」害他14年

晨曦會人資部主任劉聯穎（最左）青少年時染毒，歷經14年沉淪，最後才戒毒成功。（圖／翻攝自晚八找樂子）

▲晨曦會人資部主任劉聯穎（最左）青少年時染毒，歷經14年沉淪，最後才戒毒成功。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我以為只是吸一口，沒想到愈吸愈多，最後還因此販毒、搶劫、坐牢。」現年49歲的劉聯穎是晨曦會人資部主任，16歲時第一次吸食安非他命，吸毒後的快樂撫慰了他內心因家庭背景產生的自卑感，後來在信仰、四姑的支持下，才終於擺脫14年的毒害。

據衛福部統計，高達9成的藥癮者在12~20歲時初次接觸毒品。北市聯合醫院松德院區兒少精神科醫師賴柔吟表示，成癮者的兒童時期大多持續受創傷、壓力，至青少年時期便進入「冒險嘗試階段」，因此超過9成藥癮患者在12至20歲間初次接觸毒品，這些藥癮青少年，進入成人早期之後，常因藥物濫用受傷或死亡。

劉聯穎1歲時父親意外身亡，母親帶著他改嫁，大約9歲時，母親與繼父常因教養問題爭吵，後來母親便把劉聯穎交給住在高雄的爺爺。「當時我已經有點懂事了，我無法理解母親為何哭得傷心，卻又把我送走？」後來由四姑撫養劉聯穎，雖然不缺關愛，但劉聯穎心中始終藏著自卑。

16歲時劉聯穎認識了一些吸毒的朋友，朋友勸說「吸一口沒關係」，於是劉聯穎就這樣吸了一口安非他命。「我感到很興奮、很快樂，忘掉自卑與自己不幸的家庭，就覺得自己的人生也沒那麼慘。」因此就一口接一口地沉淪下去。

戒毒最需要親友的支持，而信仰同樣也能帶來力量，令藥癮者覺得自己並不孤單。（圖／翻攝自基督教晨曦會臉書）

▲戒毒最需要親友的支持，而信仰同樣也能帶來力量，令藥癮者覺得自己並不孤單。

劉聯穎說，他的身體不覺得成癮，但心靈上忘不掉吸毒後的那種快樂，所以會一直吸食，而且愈吸愈重，為了買毒，他開始偷東西、騙親友的錢，然後翹家、逃學，後來四姑發現他吸毒，特意幫他安排到外地工作，但劉聯穎還是抵擋不住吸毒的慾望。

直到去金門當兵，2年內他真的不再吸毒，但退伍後接觸到過去的朋友，又開始吸毒，為了賺錢甚至開始販毒，也因此劉聯穎開始頻繁進出監獄。「每次我坐牢，四姑每個月都會來探望我，其實我自己也很想戒毒，因為身體、經濟狀況、家庭關係都變得很糟了。」

後來劉聯穎在監所看到晨曦會關於戒毒的影片，心想「影片中的人竟然可以戒毒成功，那我也試試看。」出獄後，劉聯穎便到晨曦會台東戒毒村，靠著四姑的愛與信仰，終於戒掉糾纏14年的毒。

劉聯穎認為，「被愛」的感覺是他成功戒毒的關鍵，不論是四姑或晨曦會都讓他感到被愛，而信仰讓他知道自己是一個有價值的人，所以「不應該」吸毒，這是內化於心靈的，不是外在的限制，而這樣的力量更強大。

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