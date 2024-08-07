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大陸 大陸焦點 特派現場

女遊客控遭「動物園袋鼠」揍到住院　園方證實：機率很小很小

▲▼女遊客控遭「動物園袋鼠」揍到住院　園方證實：機率很小很小。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女遊客控訴遭上海動物園的袋鼠揍到住院，園方證實此事，但也強調「機率很小很小」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

上海野生動物園的沉浸式展區「袋鼠坡」，標榜可近距離接觸袋鼠，廣受遊客青睞，甚至在暑假期間加開夜間時段。不料，近日有女遊客控訴，他被一隻袋鼠打傷，在網上引發熱議。對此，園方證實，確實發生袋鼠打人事件，但也強調被打的機率「很小很小」。

綜合陸媒報導，一名女遊客在社群媒體上控訴，她和朋友在「袋鼠坡」餵完小袋鼠後，站在一旁聊天，突然一隻比她高大的袋鼠鑽到2人中間，先是用2隻爪子扣住她眼部，隨後毆打她的脖子、手臂跟小腿，嚇得她放聲尖叫。

工作人員聞訊而至，將她送去醫院，經檢查發現有結膜炎及肌肉拉傷，打了狂犬病疫苗後，又住院休息了幾天。她無奈地說，「入園前，有告知袋鼠在夜晚會很興奮，我只能說運氣是有點偏了，有可能被打，還真被打了。」

貼文曝光後，迅速引發熱議，還有不少苦主紛紛現身留言，「我也被上海野生動物園的袋鼠揍過，因為我餵草餵得慢了，牠把我拎起來」、「我也被打過...我看旁邊小袋鼠沒得吃可憐，想給小的，結果直接被大袋鼠扇了一耳光」，但也有人說，「我也去過，還好當時遇到的袋鼠都挺溫順」。

▲▼女遊客控遭「動物園袋鼠」揍到住院　園方證實：機率很小很小。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲事件在網路上曝光後，釣出不少受害苦主現身說法。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

根據《澎湃新聞》報導，記者以遊客身分實際進入「袋鼠坡」，工作人員主動提醒「可以觸摸，但不要摸耳朵和爪子」。入場後，可見身穿背心的工作人員在場講解相關知識，但或許是夏日炎炎，多數袋鼠都趴在地上休息，看到遞來的糧食，只是輕輕地舔走食物。

記者見狀，便以遊客身分詢問「袋鼠會不會打人？」工作人員表示「這個是不會...也不是說不會，被打的機率很小很小。」記者追問「照你這麼說，就是有人被打了，是嗎？」對此，工作人員回應，「確實是，但小孩子打袋鼠的機率，比袋鼠打人的機率要高...就是說這個機率肯定有，但是機率很小。」

工作人員補充，袋鼠基本上都是想和遊客玩鬧，不小心誤傷，而且這裡的袋鼠都已經打過疫苗，「你正常去互動，一般情況是沒事的」、「有一些比較皮的，擔心牠會傷到遊客，就會關在後面，放出來的都是偏溫順的」。

對此，上海野生動物園回應媒體時表示，確實有遊客被袋鼠打傷，後續將更新一些安全提示，在遊客集中經過的區域增加警示牌、文字提示等，讓遊客了解園內動物一些習性與注意事項。

▲▼女遊客控遭「動物園袋鼠」揍到住院　園方證實：機率很小很小。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼女遊客控遭「動物園袋鼠」揍到住院　園方證實：機率很小很小。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼女遊客控遭「動物園袋鼠」揍到住院　園方證實：機率很小很小。（圖／翻攝自澎湃新聞）

 

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