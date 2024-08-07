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大陸 大陸焦點 特派現場

最好的父親節禮物！胡姓釣客女兒飛奔擁抱　胡家贈陸海警錦旗答謝

▲▼ 胡姓釣客返回金門 。（圖／受訪者提供）

▲ 胡姓釣客返回金門 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／廈門報導

金門25歲胡姓釣客歷經五個多月終於返家，國民黨立委陳玉珍今（7）日陪同胡的父母以及女兒赴廈門接人，胡姓釣客在五通碼頭神情十分輕鬆。根據在場人轉述，胡姓釣客女兒一見到他，立刻飛奔擁抱，還帶著滿分的考卷和畫像，胡姓釣客十分感動。另外，胡家也準備錦旗致謝福建海警的相救，讓他順利上岸，沒有在海上繼續漂流。

根據現場人士轉述，胡姓釣客今天一早從泉州出發，提著簡單隨身行李前往五通碼頭。第一時間，胡姓釣客女兒見到她，非常開心，立刻飛奔過去，父女倆緊緊相擁。

▲▼ 胡姓釣客返家送錦旗 。（圖／受訪者提供）

▲ 胡姓釣客女兒一見到他立刻飛奔擁抱。（圖／受訪者提供）

胡姓釣客女兒很開心展示自己100分考卷，以及自己繪畫，讓胡姓釣客十分感動。胡父則是當場眼眶泛紅，胡母看到兒子先深深擁抱，之後一直掉眼淚，看到兒子平安回家，感到很安心。

今年3月18日胡姓釣客因為釣魚迷航，小船失去動力在海上迷航漂流，後來被大陸海警發現相救。因礙於軍人身份滯留在泉州，住在海警船上很長一段時間。

當時為了順利返台特地提前除役，最終還是等了五個多月終於能返家。但陸方給予基本生活需求很周全，胡姓釣客被照顧很好，先前胡母去探視時還說，「兒子長胖了」。

胡家為了表示感謝，特地製作一面錦旗今日致贈大陸海警，上面寫「救命之恩，深重如山」。另外，陸方則是準備小禮，書包、文具等用品，主要回贈給胡姓釣客的女兒。

被陸方扣留144天，經國民黨立委陳玉珍協調幫忙，陸方同意讓胡姓釣客返家，恰巧明天是8月8日父親節，不管是胡姓釣客本身，以及胡父都是最好父親節禮物。

▼ 胡姓釣客攜帶簡單行李去五通碼頭，以及胡家致贈錦旗。（圖／受訪者提供）

▲▼ 胡姓釣客返家送錦旗 。（圖／受訪者提供）

▲▼ 胡姓釣客返回金門 。（圖／受訪者提供）

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最好的父親節禮物！胡姓釣客女兒飛奔擁抱　爸爸眼眶泛紅

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