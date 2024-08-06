節目上駡郭璽「王八蛋」　吳子嘉評論潛艦國造不起訴

▲郭璽不滿遭接連辱罵，控告吳子嘉公然侮辱結果敗訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人吳子嘉去年在網路節目中，痛批參選立委的郭璽「雜碎」、「王八蛋」，郭不滿遭公然侮辱提告，台北地檢署勘驗直播影片後，認為吳子嘉當時在與來賓討論潛艦國造等公共事務，雖附帶提到讓人不舒服的言論，也事出有因，目的不是單純損害郭璽名譽，6日處分不起訴吳子嘉。

郭璽指控，網路媒體美麗島公司董事長吳子嘉，先在2023年10月5日的中天新聞YouTube節目「新聞千里馬」開罵「小癟三」、「雜碎」、「爛咖」、「低級」、「下流」，接著又在7日的網路直播「董事長開講」節目中，再罵「痞子」、「王八蛋」、「下三濫」、「無賴的雜碎」，觸犯了公然侮辱罪嫌。

吳子嘉辯稱，當時是在節目中討論郭璽等人涉及的弊案，郭璽配合軍火商，拿國家的公款做潛艦國造，跟SI公司負責人勾結，安排所有的開標都是先圍標。吳子嘉表示，郭璽是中間的白手套，要開一間公司挖腳相關韓國技術人員，把相關機密事先告訴廠商，吳子嘉認為郭璽賣國、貪汙，罵他算客氣。

▲檢察官認為吳子嘉在討論公共事務時的發言讓人感到不舒服，但仍受言論自由保障。（資料照／記者黃克翔攝）

檢察官勘驗「新聞千里馬」1小時1分45秒錄影，以及「董事長開講」直播1小時6分10秒的直播影片，吳子嘉分別在節目中公布當時總統大選民調、選情概況並與主持人針對潛艦國造等問題進行討論；另外吳子嘉基於軍人子弟身分，認為潛艦國造攸關國家未來出路，應該支持與保密，郭璽卻屢屢爆料，進而再節目中說出辱罵言語。

北檢處分認為，吳子嘉在2段網路節目中的發言脈絡，是在討論潛艦國造的公共事務，過程中附帶提及讓郭璽感到不快的言論，但並非已損害郭璽的名譽為唯一目的，權衡郭璽名譽權的保障與公共事務思辨的重要性後，基於憲法保證言論自由的意旨，處分不起訴吳子嘉。