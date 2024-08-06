真的G了！新北五股大G撞山壁　車頭撞凹變形引擎冒煙

▲潘男駕駛賓士G-Class越野休旅車，不明原因自撞山壁，休旅車毀損嚴重 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市五股區28歲潘姓男子，6日凌晨1時許駕駛售價昂貴、俗稱大G的賓士G-Class越野休旅車，不明原因飆速自撞山壁，撞擊力道之大，不但車體打橫、車頭毀損，引擎還冒煙。警消獲報布設水線，所幸車輛並未起火，警方則是疏導交通，通知拖吊車和環保局清理路面油漬。駕駛28歲潘男沒有外傷，酒測值0，他向警方表示是一時疲勞，詳細肇事原因有待釐清。

6日凌晨1時許，28歲潘姓男子駕駛賓士G-Class於八里往五股方向的下坡路段，該處速限僅50公里並設有固定式測速照相，他在途中突然不明原因自撞山壁。

車禍造成這輛大G拋甩打橫在內側車道，車尾撞上中央分隔島，整輛車右側車頭嚴重損毀，右前輪破胎、輪框破裂，漏油滿地引擎還冒煙，場面驚險萬分。所幸潘男並未受傷，經檢測酒測值為0，他向警方表示是因為一時疲勞才會釀禍。

▲賓士車打橫在路上 。

消防隊獲報後立刻佈設水線，現場並未起火，警方管制疏導交通避免造成更大混亂，並通知相關單位迅速清理路面。詳細的肇事原因有待進一步調閱監視器釐清。

▲駕駛潘男無傷，向警方說明當時狀況 。▼ 大G引擎一度冒煙，警消緊急布水線 。