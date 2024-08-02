戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟5連勝搶下4強門票。（圖／路透）

● 戴晚郎／資深媒體人

2018年時，我寫過一篇《台灣進軍世界盃 ，請先讓人民免費看世足！》的文章，意在讓更多人、更容易能夠享受到這場4年才一次的體育盛宴(我對轉播奧運的看法也是如此)。結果有人在PTT發文抺黑我，說我「為第四台護航無下限」。

我不知道這位發文者是閱讀理解能力太差、普通常識太貧乏，還是特意挺身而出捍衛既得利益者。我文章的標題明明寫著「免費看」，文中也寫著「無線頻道」，又何來「為第四台護航」之說？難道你家電視機不裝第四台就無法收看無線頻道？

可笑的是，他的發文下面還有一些同樣是閱讀理解能力不大好或同樣是別有用心的網友跟著瞎起鬨，附和他的抺黑。我懶得回應這些人，但是，因為厭惡引來惡意攻擊，我後來就不再寫這類文章了。

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

直到今年巴黎奧運，許多人跳出來抱怨說：看不到奧運比賽、加上爆發有「愛爾達」網路頻道的消費者因為收看羽球「麟洋配」比賽時「被斷訊」事件，中華電訊MOD與「愛爾達」幾乎壟斷奧運、世足賽轉播內容的事實，才廣泛引起討論。

奧運的轉播權利金的確頗高，據知台灣業者付了4億，政府補助了其中8000萬元。但比起買那些一直付款卻永遠不來的美國武器、以及買了卻未必有人敢乘坐的波音客機，4年才一次(加上世足賽是兩年一次)的這點錢，其實不算什麼。

何況，全球很多國家或地區(包括鄰近的香港)，都是政府出錢讓人民免費看的。台灣的正、副總統呼籲人民一起來為台灣的選手們加油，難道他們真的以為台灣人民都是「好野郎」，家家都有裝MOD或人人都有購買觀看「愛爾達」的轉播內容？

▲巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

由於台灣政府有補助，「愛爾達」的確有釋出部分影音給屬於公廣集團的「公視」與「華視」等無線頻道。無奈宣傳太少，很多人根本不知道，只能高喊「看嘸影」！ 何況這兩台加起來的轉播時數畢竟有限，所以播出的幾乎全部只限於台灣選手的比賽！

結果帶給許多台灣人一種錯覺：所謂奧運就是台灣選手跟一群面目模糊的人在比賽；而且比賽項目就只有台灣選手參加的那些！ 奧運和世足賽都是國際盛事，更是最高殿堂的力與美的呈現。很多精采和感人的內容呈現，其實並非只限於台灣選手。但是如果你家沒有裝MOD或購買觀看「愛爾達」的播出內容，恐怕你大部分都看不到！

台灣當局整天說自己的國際化程度有多高。然而，可以擴大台灣人國際視野的好機會，政府卻吝嗇不願出錢讓大家免費看，卻要求人民自己花點錢提升國際視野？