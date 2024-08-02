　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟豪取5連勝搶下4強門票。（圖／路透）

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟5連勝搶下4強門票。（圖／路透）

戴晚郎／資深媒體人

2018年時，我寫過一篇《台灣進軍世界盃 ，請先讓人民免費看世足！》的文章，意在讓更多人、更容易能夠享受到這場4年才一次的體育盛宴(我對轉播奧運的看法也是如此)。結果有人在PTT發文抺黑我，說我「為第四台護航無下限」。

我不知道這位發文者是閱讀理解能力太差、普通常識太貧乏，還是特意挺身而出捍衛既得利益者。我文章的標題明明寫著「免費看」，文中也寫著「無線頻道」，又何來「為第四台護航」之說？難道你家電視機不裝第四台就無法收看無線頻道？

可笑的是，他的發文下面還有一些同樣是閱讀理解能力不大好或同樣是別有用心的網友跟著瞎起鬨，附和他的抺黑。我懶得回應這些人，但是，因為厭惡引來惡意攻擊，我後來就不再寫這類文章了。

▲▼中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

直到今年巴黎奧運，許多人跳出來抱怨說：看不到奧運比賽、加上爆發有「愛爾達」網路頻道的消費者因為收看羽球「麟洋配」比賽時「被斷訊」事件，中華電訊MOD與「愛爾達」幾乎壟斷奧運、世足賽轉播內容的事實，才廣泛引起討論。

奧運的轉播權利金的確頗高，據知台灣業者付了4億，政府補助了其中8000萬元。但比起買那些一直付款卻永遠不來的美國武器、以及買了卻未必有人敢乘坐的波音客機，4年才一次(加上世足賽是兩年一次)的這點錢，其實不算什麼。

何況，全球很多國家或地區(包括鄰近的香港)，都是政府出錢讓人民免費看的。台灣的正、副總統呼籲人民一起來為台灣的選手們加油，難道他們真的以為台灣人民都是「好野郎」，家家都有裝MOD或人人都有購買觀看「愛爾達」的轉播內容？

▲▼巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

由於台灣政府有補助，「愛爾達」的確有釋出部分影音給屬於公廣集團的「公視」與「華視」等無線頻道。無奈宣傳太少，很多人根本不知道，只能高喊「看嘸影」！ 何況這兩台加起來的轉播時數畢竟有限，所以播出的幾乎全部只限於台灣選手的比賽！

結果帶給許多台灣人一種錯覺：所謂奧運就是台灣選手跟一群面目模糊的人在比賽；而且比賽項目就只有台灣選手參加的那些！ 奧運和世足賽都是國際盛事，更是最高殿堂的力與美的呈現。很多精采和感人的內容呈現，其實並非只限於台灣選手。但是如果你家沒有裝MOD或購買觀看「愛爾達」的播出內容，恐怕你大部分都看不到！

台灣當局整天說自己的國際化程度有多高。然而，可以擴大台灣人國際視野的好機會，政府卻吝嗇不願出錢讓大家免費看，卻要求人民自己花點錢提升國際視野？

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／麟洋配爭金牌戰門票　首局激戰18比21讓出
台股暴跌千點創紀錄　上市股票總市值跌破70兆大關
全紅嬋家人拒贊助「230萬元＋5套房」　全爸：希望她上大學　
快訊／雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨襲1地
快訊／混血泳將韓安齊遭「取消資格」　教練親曝主因
快訊／「跨欄美少女」張博雅100公尺首輪11秒88　無緣晉級
獨／Toyz、獄友「2人3腳」　卡囚車1分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／支持廢死是「高等人類」！反對者是次等人？

安倍道歉，是為了讓侵略歷史變成「被遺忘的時光」？

戴晚郎／站直了，別趴下 93大閱兵與主席的強國夢

網評／當「老大哥」的深喉嚨有點疼　歡迎光臨《1984》

戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

徐基麟已投Live BP　盧孟揚續留先發輪值

鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級　下半年演出即日展開

熱氣球光雕音樂會鹿野高台嗨翻天　嘻哈天團玖壹壹接棒壓軸

大陸中古屋價格「連跌27個月」　分析：以價換量趨勢延續

屏東縣警局督察長+東港及恆春分局交接　場面簡單隆重

企業助「更」雲林監獄與企業交流　助出監收容人就業

確保民眾夏日水上安全　南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

蛋商進口7萬顆巴西過期蛋...負責人輕判緩刑　桃檢：將上訴！

費德勒助她拍落世界球后？　鄭欽文：他是我的靈感來源

彭振聲不滿被柯文哲陷於不義　簡舒培爆：京華城案柯親簽卻讓彭背黑鍋

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

名家熱門新聞

為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

《庶務二課》超級美腿發電機

有性不一定有愛　只想睡你的星座男

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

南瓜牛奶汁　美味飲品DIY

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

超市火鍋肉片變出5道美味料理

發音不標準！花生變陰莖...

更多熱門

相關新聞

成功衛冕！中國拿下跳水男雙3公尺跳板金牌

成功衛冕！中國拿下跳水男雙3公尺跳板金牌

中國選手王宗源、龍道一2日在巴黎奧運跳水男子雙人三公尺板奪下金牌，這也是中國跳水隊在此次奧運的第4面金牌。

韓安齊奧運遭取消資格　教練親曝主因

韓安齊奧運遭取消資格　教練親曝主因

美少女張博雅100公尺首輪11秒88

美少女張博雅100公尺首輪11秒88

日馬術選手曬銅牌　揪愛駒萌自拍

日馬術選手曬銅牌　揪愛駒萌自拍

戴宇軒滿意首屆奧運之旅發揮

戴宇軒滿意首屆奧運之旅發揮

關鍵字：

巴黎奧運免費看奧運麟洋配MOD愛爾達

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面