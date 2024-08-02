女子瑜珈布勒頸掛半空險窒息！急喊Siri幫報案　警消破門救人

記者林東良／台南報導

台南市警二分局1日中午12時許，接獲一名女子報案，指被瑜珈布纏繞頸部無法呼吸，員警立即趕到現場，協同消防局消防救護人員破門，及時救下快要窒息的女子，並緊急送醫，避免憾事發生。

▲34歲石姓女子，自練瑜珈時，頸部遭瑜珈布纏繞無法呼吸，幸好及時報案求助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局南門派出所警員張訓銘、鄭育昇2人，1日中午12時許，接獲110通報，在中西區健康路1段，一名34歲石姓女子，頸部遭瑜珈布勒頸，無法呼吸。

員警抵達現場後，發現大門深鎖，為搶救女子生命，消防人員持破壞器材立即緊急破門進入室內，發現一女子被瑜珈帶纏繞頸部，懸在空中無法動彈，表情痛苦，幸經員警及救護人員立即剪斷瑜伽帶將她救下。

經了解，石女單獨一人在社區瑜伽教室使用瑜珈帶時，不知為何遭到瑜珈帶纏繞頸部而懸吊空中，呼吸困難且無法動彈，且其手機正教室另一端充電，根本無法拿不到，石女靈機一動，透過呼叫Siri方式報案。

員警及救護人員及時趕到，破門進入後剪斷瑜珈布才獲救。最後由救護人員初步確認其傷勢並無生命危險，即由後來到場之石女丈夫陪同送醫救治，石女夫婦對於員警之協助表示十分感謝。

市南警二分局表示，從事稍有風險的運動或是動作，最好有友人或親人陪伴，才能及時處理突發狀況，以免憾事發生。