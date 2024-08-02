分局長勾人妻被拔官！綠帽議員：撩妹撩過頭　妻反PO影片控家暴

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▲陳秀玲稱被林源富打了13年。（圖／翻攝自Facebook／陳秀玲）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣無黨籍縣議員林源富，6月27日在縣議會上指控，吉安分局長吳思翰勾引他妻子陳秀玲，2人互動曖昧，天天電話熱線，手還被老婆用刀砍傷，昨（1）日再批吳思翰「撩妹撩過頭」，並說11年前酒醉被妻子打了以後有還手，一直到今年6月都沒打過妻子。對此，陳秀玲在臉書貼出她被林源富推的影片，打臉說「13年來我都是如此被打過日子的」。

▲花蓮縣無黨籍議員林源富遭妻子持刀刺傷。（圖／記者王兆麟翻攝）

陳秀玲在臉書發文指出，林源富所提供的資料皆非法取得。監視、監聽、跟縱她，那些資料若有散佈出來將提告，「在我手機安裝監視追蹤軟體合法嗎？？」

▲陳秀玲貼出遭推倒的影片。（圖／翻攝自Facebook／陳秀玲）

陳秀玲說，林源富對她家暴十多年，對於林源富說只打過她2次的說法，「我有影片為證」，批評林源富身心不健全，每天都酗酒，懷疑她與多名友人有曖昧關係，而且她的手機還被林源富扣押，認為所有證據都有可能造假。

陳秀玲表示，林源富告她殺人未遂，她相當不服氣，說她拿刀攻擊，「這簡直是天方夜譚」，並說當時是林源富喝醉到她房間，林源富求歡遭拒，於是拿電風扇要攻擊她並口出惡言，所以才緊急拿水果刀防衛，混亂中劃傷林源富左手臂，「這是正當防衛，卻被他說成蓄意殺人、殺人未遂」。

▲花蓮縣議員林源富指控吉安分局長吳思翰誘拐人妻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）

陳秀玲指出，林源富說10幾年來都沒對她動手，但是十多年來被家暴，6月1日林源富為搶她的手機動粗，並貼出影片說「13年來我都是如此被打過日子的」，也順便幫林源富議員徵婚，「如果妳們比我還耐打的話請報名」。

另一方面，被指控勾搭人妻的吳思翰，雖然極力否認，但警方內部調查後，認定兩人有非公務聯繫及交往密切情形，上月30日，警政署將吳思翰降調基隆市警局警務參，今天將進行分局長交接。